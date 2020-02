Encuentran primer fósil de goma vegetal, algo que se creía imposible

La goma vegetal no puede formar fósiles porque es soluble en agua, al menos así lo pensaban los expertos, pero un resto fosilizado de esta sustancia con unos 110 millones de años de antigüedad ha echado por tierra esta creencia.



Un estudio que publica Scientifics Reports señala que el fósil, con un aspecto similar al ámbar, fue encontrado entre hojas fosilizadas de la planta Welwitschiophyllum procedentes de Brasil.

El descubrimiento corrió a cargo de la estudiante de doctorado en la Universidad de Portsmouth (Reino Unido) Emily Roberts mientras examinaba hojas fósiles de Welwitschiophyllum y dentro de algunas encontró delgadas bandas de color ámbar.



Hasta ahora se consideraba que la goma vegetal no sobrevive al proceso de fosilización, pues los científicos siempre han asumido que la goma se disolvería en agua y no podría resistir lo suficiente como para ser preservada en los restos de plantas fósiles.



Como esta goma fosilizada se parece tanto al ámbar, se cree que puede haber muchas otras sustancias de color ámbar en las plantas fósiles. Las plantas producen fluidos como la resina y la goma, que tienen diferentes funciones, la primera es una respuesta a las heridas y actúa como defensa frente a las enfermedades y los insectos.



La goma, por su parte, está relacionada con el almacenamiento de alimento, apoyo estructural y la reparación de heridas. Aunque ambas tienen un aspecto similar son químicamente diferentes.



Este nuevo descubrimiento, según Roberts "supera la asunción básica de que la goma vegetal no puede preservarse en los registros fósiles". Así, considero que "nos ha abierto los ojos ante el hecho de que otros químicos de la planta también se pueden preservar", dijo la experta, quien recordó que la primera vez que hizo las pruebas quedó "sorprendida" pues estaban confirmando algo que "se pensaba que era imposible".



El estudio, que publica Scientific Reports también ha revelado otro descubrimiento importante, que la Welwitschia, una planta actual considerada el único superviviente de ese linaje y que se encuentra en el desierto de Namibia en Namibia y el sur de Angola produce una goma similar a la planta de 110 millones de años encontrada en Brasil.



El coautor del estudio David Martill, también de la Universidad de Portsmouth, destacó que la Welwitschia ha prosperado en uno de los entornos más duros de la tierra durante más de 120 millones de años. "Este descubrimiento es extremadamente emocionante, especialmente cuando se pone en el contexto de estos dos continentes, África y América del Sur, siendo uno solo durante el período cretáceo".



