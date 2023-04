Ante las comisiones Tercera y Cuarta de Cámara y Senado, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo presentó el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) que regirá para la vigencia 2024. Y si bien se trata de un primer paso para determinar lo que será el presupuesto del año entrante, llama la atención que, a pesar de tener de manera preliminar un incremento del 7,2 por ciento, existen algunos sectores “sacrificados” a los que se les reduciría de manera considerable su asignación presupuestal.



Y entre ellos, el Ministerio de Ciencia (Minciencias) es de los más afectados con una reducción que supera el 50 por ciento de lo que recibió para 2023.

De esta forma, al menos en lo que respecta al anteproyecto (que podría cambiar en los próximos meses), Minciencias recibiría 257.202 millones de pesos. Esto contrasta con los 400.000 millones que el PGN le asignó este año, y con los 516.000 que terminó recibiendo, contando la adición presupuestal.



Se trata de una cifra que desde ya preocupa al sector. No es para menos: el ministerio es hoy el que menos dinero recibe por esta vía de todos los gabinete del Gobierno, una tendencia que se ha mantenido pese a la promesa de mayor estabilidad, fortaleza administrativa y económica que se prometió antes de su transformación de un departamento administrativo cuando era Colciencias a un ministerio.



El exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, una de esas voces que, desde hace tiempo, ha cuestionado los pocos recursos que se le da a la cartera, señaló: “Hoy todo el mundo habla de la sociedad del conocimiento y del papel que juega la ciencia en el desarrollo de las naciones y en el bienestar de los pueblos. Pero conviene que midamos el amor que le tenemos, con los montos adjudicados en el Presupuesto General de la Nación”.



Lo anterior, en una referencia a una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro, que ratificó en su discurso el año pasado en la Asamblea General de la ONU, cuando dijo: "Colombia debe convertirse en una sociedad del conocimiento, el capital humano se alimenta a sí mismo, el retorno social es mayor que el individual, el todo es mayor que la suma de las partes”.

Presupuesto de Minciencias, 10 años estático



Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Foto: César Melgarejo - CEET

El presupuesto de Minciencias no solo no despega, sino que, además, viene en reversa. Así se puede comprobar con los datos publicados por la misma cartera en su portal institucional ‘La ciencia en cifras’.



De acuerdo con los datos oficiales, en lo que respecta a las asignaciones presupuestales, sin contar las adiciones que hayan tenido lugar, el año en que el sector recibió más recursos fue en el 2013, cuando se le dio 430.150 millones de pesos. En ese momento dicho dinero fue asignado al entonces Colciencias.



Desde entonces, los recursos han subido y bajado cada año, sin superar ese techo, y alcanzando su valor más bajo en el 2020 (en su primer año como ministerio), con 270.046 millones de pesos.



Si se concreta y mantiene la cifra de 257.202 millones de pesos para 2024, como se establece en el anteproyecto presentado por Hacienda, se estaría hablando de la asignación más baja en por lo menos 14 años.



Pero esto tiene otro ingrediente, explica el economista Rolando Bolaños, quien ha analizado la evolución del PGN desde hace más de una década: “Cuándo se analizan comparativamente las asignaciones presupuestales año a año, algo a tener en cuenta es la inflación. No es lo mismo un monto a pesos hoy que a pesos de hace 10 años”.



Con esto en mente, los 430.000 millones de pesos de 2013, al hacer la conversión con respecto a la inflación, equivalen actualmente a cerca de 720.000 millones de pesos. Esto quiere decir que los 257.202 que se prevén para el próximo año implican una caída del 64 por ciento con respecto a hace 10 años en precios actuales.



“Esto muestra que -explica Bolaños- pese a que los números se han mantenido similares, el presupuesto real ha disminuido considerablemente, pero además ha bajado su representación en el porcentaje del PGN que le corresponde”.



El físico Eduardo Posada, presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia), aseguró que no se ha comprendido –aunque se viene repitiendo desde hace varios años y se hizo especial énfasis en ello desde la Misión de Sabios 2019– que los países industrializados son ricos porque invierten en ciencia y tecnología, en lugar de esperar a estar mejor y superar otras prioridades para que sea el momento de destinar recursos importantes para este sector.



“Eso no tiene sentido, porque para llegar realmente a tener un sector productivo que pueda competir, tener unas empresas modernas de base tecnológica con capacidad exportadora, tenemos que tener muchísima ciencia detrás”, explica.

Algunos matices



Desde el Ministerio de Ciencia se sostiene que en realidad, el dinero que el Gobierno destina a ciencia es mayor. Esto se debe a que desde una reforma constitucional del año 20111, el 10 por ciento de las regalías que recibe el Estado, principalmente por el sector de los hidrocarburos, se deben destinar a la financiación de investigación científica y desarrollo tecnológico.



Esto implica que el sector dispone no solo de los recursos del ministerio para funcionar, lo cual, aunque es positivo, vale aclarar que también sucede con muchos otros sectores que, por ejemplo, reciben recursos de otras fuentes además del PGN, como lo son los entes territoriales (alcaldías y gobernaciones).



Pese a ello, el hecho de que haya recursos extra por regalías no implica que estos aumenten, es más, esta es una fuente volátil, según explica Wasserman: “Por su naturaleza las regalías son inciertas, en montos y en tiempos. Dependen del precio del petróleo y de la capacidad extractiva de esa industria. Además, paradójicamente, uno de los temas priorizados por el Gobierno es la transición a la ‘descarbonización’. Es decir que si esta misión tiene éxito, acabará con la fuente de financiamiento”.



REDACCIÓN CIENCIA