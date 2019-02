Este viernes será presentada la nueva 'Misión de Sabios'

A partir de este viernes, 43 científicos, académicos, intelectuales y artistas del más alto nivel juntarán sus esfuerzos para decidir cuál deberá ser el rumbo que Colombia debe tomar durante los próximos años en materia de ciencia, tecnología e innovación. Ellos tendrán el honor de conformar la nueva edición de la misión de sabios.

La iniciativa del Gobierno Nacional es liderada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y busca revivir la primera comisión de este tipo que vio la luz en 1993, durante el mandato de César Gaviria. En aquel entonces, 10 de los intelectuales y científicos más reconocidos del país (entre ellos, Rodolfo Llinás, Marco Palacios, Manuel Elkin Patarroyo, Ángela Restrepo y Gabriel García Márquez) se reunieron durante varios meses para deliberar y conocer las experiencias de distintos países que merecían ser seguidas de cerca y adaptadas al contexto nacional (ver recuadro).



La nueva comisión del presidente Duque está integrada por 28 hombres y 15 mujeres, colombianos y extranjeros, cuyos nombres serán dados a conocer hoy a las 9:00 a. m. en un evento en el Jardín Botánico de Bogotá.

Se trata de personas con el máximo nivel profesional, la mayoría de ellos con títulos de doctorado, amplia experiencia en investigación y formación en las mejores universidades e institutos del mundo. Incluso, entre los miembros de la misión habrá, un ganador del premio Nobel.



De acuerdo con la Vicepresidenta, el proceso de selección fue producto de un trabajo conjunto en el que se escucharon recomendaciones de algunas academias científicas, de la base de datos de los grupos de investigación de Colciencias y de líderes del país sobre quienes podían ser las personas más indicadas para participar en esta Misión Internacional de Sabios.



Luego, con un representante del Colegio Máximo de las Academias, Colciencias y la Vicepresidencia, se procedió a escoger un grupo de personas representativas que trabajarán en ocho grupos temáticos.



“Decidimos revivir la misión de sabios porque estamos convencidos de que Colombia necesita apostarle decididamente a la ciencia, la tecnología y la innovación. Estamos entrando una nueva era y estamos comprometidos con esa transformación que cada vez se acelera para construir un país equitativo, más competitivo, innovador y acorde a las demandas de la nueva economía digital”, aseguró Ramírez.



“Imagínese –dijo– que en pleno siglo XXI, cuando el mundo ya conoce los resultados de los modelos de Corea del Sur y Singapur, Colombia aún no tiene una política pública de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, para dar ese salto convocamos a expertos destacados del mundo para que nos ayuden a trazar esa hoja de ruta, para construir esa perspectiva en el año en el que conmemoramos el Bicentenario de nuestra independencia”.



Andrés Franco, Director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de Utadeo cree que “el país debería tener estas misiones de manera más frecuente y permanente” y agrega que esta misión “llega en el momento justo”, toda vez que las exigencias en tecnología e innovación son muy distintas a las que enfrentó la primera misión.

Ocho ejes temáticos

Según ha indicado la Vicepresidencia, la misión de sabios trabajará durante los próximos nueve meses en la elaboración de un documento con recomendaciones y propuestas para responder a desafíos productivos y sociales que logren un desarrollo sostenible e inclusivo de nuestro país. Estas propuestas podrán estar dirigidas al sector público y privado, la academia y la sociedad civil, y se proyectarán para el período de gobierno y los próximos 25 años.



Para lograr lo anterior, los sabios trabajarán repartidos en ocho ejes temáticos, cada uno de los cuales contará con líder y una institución educativa como respaldo que servirá como coordinadora. Estas áreas son: ciencias sociales, desarrollo humano y equidad; ciencias de la vida y la salud; biotecnología, bioeconomía y medio ambiente; océano y recursos hidrobiológicos; ciencias básicas y del espacio; energía sostenible; tecnologías convergentes (nano, Bio, Info y Cogno-Industrias 4.0) e Industrias

Creativas y Culturales.



Cada una de estos campos tendrá el apoyo de una universidad pública o privada, que tendrá dentro de sus funciones servir como mediador entre los distintos comités. Estas instituciones son: Eafit, la Universidad Javeriana, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Los Andes, la Tadeo, la Universidad del Rosario y La Nacional.

Resultados de la anterior misión de sabios

La nueva misión de sabios es la reedición de una primera iniciativa que se empezó a gestar en 1993, durante el gobierno de César Gaviria, y que tuvo su ejecución el mandato de Ernesto Samper. El trabajo de la misión culminó con la entrega, en 1996, de ‘Colombia: al filo de la oportunidad’, un documento con recomendaciones para el fomento de las organizaciones para la ciencia, la tecnología, la educación y el desarrollo para el nuevo milenio.



Eduardo Posada, director de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, quien hizo parte de la misión, asegura se han hecho balances de sus resultados y que si se limitan a los indicadores y a los números, estos no son positivo.



“En aquel entonces nos planteamos como meta llegar al 1 por ciento del PIB en inversión en ciencia para 1998 y aún no lo logramos; también propusimos aumentar las cifras de investigadores y doctores y estos índices hasta ahora los estamos alcanzando”. No obstante, reconoce que “se dejó una huella”. “Quedó un documento con propuestas muy valiosas”.



