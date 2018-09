Estudio sobre conductores gritones ganó premio parodia de los Nobel

Un estudio español sobre la motivación y efectos de gritar e insultar al conducir un automóvil ganó el Ig Nobel de la Paz, la parodia estadounidense de los Nobel que reconoce las investigaciones más "disparatadas".

Los premios, que otorga la revista "Annals of Improbable Research" (AIR) y reconocen los diez estudios científicos más absurdos del año, se entregaron este jueves en la universidad estadounidense de Harvard.



El trabajo de los investigadores españoles fue reconocido con el Ig Nobel de la Paz porque muestra "la guerra silenciosa en las calles", explicó hoy el director del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial (Intras), Francisco Alonso.



Este instituto, responsable del estudio, pertenece a la Universidad española de Valencia. Alonso reconoció que el premio fue "una sorpresa" y servirá para dar mayor difusión al estudio y generar "reflexión", que es lo que pretenden los investigadores.

El trabajo se titula "Shouting and Cursing while Driving: Frecuency, Reasons, preceived Risk and Punishment" ("Gritar y maldecir mientras se conduce: frecuencia, razones, riesgo y castigo"). Fue publicado en el Journal of Sociology and Antropology en 2017 y despertó la curiosidad de los organizadores de los premios Ig Nobel, cuyo lema es "Primero reír y luego pensar".



"Les chocó que hubiéramos hecho un estudio sobre una conducta tan específica", ya que lo habitual son informes sobre los efectos del alcohol o la velocidad en la conducción, explicó Alonso.



El artículo plantea la relación de la conducción agresiva y los gritos al volante con los accidentes de tráfico. Según una encuesta incluida en el documento, el 26 por ciento de las personas entrevistadas reconocieron que gritan o insultan durante la conducción. El 5 por ciento lo hacen con bastante frecuencia y un 2 por ciento, siempre.



"Es una conducta que al final tenemos automatizada, repercute en la alteración de nuestra conducta y puede ser el inicio de una agresión física", advirtió Alonso.



Esta conducta agresiva de gritos está motivada, en la mayoría de casos, porque los otros conductores no cumplen las normas de circulación o se comportan también de manera agresiva.

Los otros ganadores

Estudios sobre el poder limpiador de la saliva, la autocolonoscopia también fueron premiados con los IG Nobel 2018.



El premio de Medicina recayó en los estadounidenses Marc Mitchell y David Wartinger, por utilizar los paseos en montaña rusa para tratar de acelerar el paso de cálculos renales.



El galardón en Antropología recayó en científicos de de Suecia, Reino Unido y Alemania, entre otros países, por un estudio que se centró en recolectar pruebas, en un zoológico, de que los chimpancés imitan a los humanos con la misma frecuencia, y también, cómo los humanos imitan a los chimpancés.



En Biología fue galardonado un estudio de científicos de Alemania, Francia y Colombia, entre otros países, por demostrar que los expertos en vino pueden identificar con fiabilidad, por el olor, la presencia de una sola mosca en una copa de vino.



El premio de Química se fue a Portugal -Paula Romão, Adília Alarcão y el fallecido César Viana- por medir el grado en que la saliva humana es un buen agente de limpieza para superficies sucias.



Llamó la atención especialmente el galardón de Educación Médica, para el japonés Akira Horiuchi, por el informe "Colonoscopia en posición sentada: Lecciones aprendidas de la autocolonoscopia".



En Literatura, científicos de Australia, Reino Unido y El Salvador se llevaron el galardón por documentar que la mayoría de las personas que usan productos complicados no leen el manual de instrucciones.



El Premio de Nutrición fue para un estudio del británico James Cole por calcular que la ingesta calórica de una dieta de canibalismo humano es significativamente más baja que la ingesta calórica de la mayoría de las otras dietas tradicionales de carne.



El Premio de la Paz correspondió al estudio "La Justicia en el Tráfico: Conocimiento y Valoración de la Población Española" realizado por científicos del Instituto Universiatario de Investigación en Tránsito y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, "por medir la frecuencia, la motivación y los efectos de gritar y maldecir mientras conducen un automóvil".



El galardón en Medicina Reproductiva fue a parar a un estudio dirigido por los investigadores John Barry, Bruce Blank y Michel Boileau, por utilizar estampillas postales para comprobar si el órgano sexual masculino funciona correctamente, como se describe en su estudio "Monitoreo nocturno de la tumescencia del pene con sellos".



Finalmente, el premio de Economía recayó en Lindie Hanyu Liang, Douglas Brown, Huiwen Lian, Samuel Hanig, D. Lance Ferris y Lisa Keeping, por investigar si es efectivo que los empleados usen muñecos de vudú para tomar represalias contra el maltrato que sufren de sus jefes.



EFE y Europa Press