¿Por qué vemos rostros humanos en objetos? Esto dice la ciencia

Ver rostros en objetos comunes como troncos de árboles, rocas, enchufes eléctricos e incluso en la Luna es algo que todo el mundo ha experimentado. Esto se conoce como pareidolia, un fenómeno psicológico tan común que se suele aceptar como algo normal pero hasta ahora los científicos no han entendido exactamente qué está haciendo el cerebro cuando procesa señales visuales y las interpreta como representaciones del rostro humano.



De acuerdo con neurocientíficos de la Universidad de Sydney, la manera cómo nuestro cerebro identifica y analiza rostros humanos reales se lleva a cabo mediante los mismos procesos cognitivos que identifican los rostros ilusorios.



"Desde una perspectiva evolutiva, parece que el beneficio de no perder nunca una cara supera con creces los errores en los que los objetos inanimados se ven como caras", dijo el profesor David Alais, autor principal del estudio de la Facultad de Psicología de esta universidad.



“Hay un gran beneficio en detectar caras rápidamente”, añade el académico, “pero el sistema funciona 'rápido y suelto' al aplicar una plantilla burda de dos ojos sobre la nariz y la boca. Muchas cosas pueden satisfacer esa plantilla y, por lo tanto, desencadenar una respuesta de detección de rostros ".

Esta respuesta de reconocimiento facial ocurre a en el cerebro en unos pocos cientos de milisegundos y, según explica el profesor Alais, aunque sabemos que no son realmente rostros, la percepción como si realmente se tratara de uno.



Esto ocurre porque el cerebro ha desarrollado mecanismos neuronales especializados para detectar rostros rápidamente y explota la estructura facial común como un atajo para una detección rápida. “Los rostros de pareidolia no se descartan como detecciones falsas, sino que se someten a un análisis de expresión facial de la misma manera que los rostros reales”, explica el profesor Alais.



Por eso no solo imaginamos rostros, los analizamos y les damos atributos emocionales. Este análisis de expresión de objetos inanimados se debe a que, como seres profundamente sociales, no basta con detectar un rostro, según los científicos necesitamos también descifrar su expresión.



