Un día tiene doce horas, una hora tiene 60 minutos, y un minuto tiene 60 segundos. En eso parece no haber discusiones en términos prácticos, más allá de los pequeños desfases que puedan darse por la rotación de la Tierra.



Pero, ¿por qué usamos estas medidas en base duodecimal (12) y sexagesimal (60) para medir el tiempo, cuando la mayor parte del mundo, en la mayoría de escalas de medidas, se utiliza la base decimal (10)?

La razón detrás de ello viene desde hace miles de años. Y es que existieron dos civilizaciones antiguas de las que el mundo occidental heredó esta forma de medición: la egipcia y la babilónica.



En primer lugar, los egipcios, al crear un reloj de sol en el que se podía dividir el periodo del día en el que tenía luz (desde el amanecer hasta el atardecer) en doce partes. Sin embargo, vale decir que en ese entonces las horas no eran las mismas todo el año, dado que puede haber menos o más luz solar en un día de invierno y verano.



Sin embargo, el número 12 era muy práctico. A diferencia del 10, que solo tiene como divisores, además de sí mismo, al 2 y al 5, el 12 tiene cuatro cifras que cumplen esta función: 2, 3, 4 y 6, lo cual lo hace práctico para hacer fracciones. A esto se suman otros aspectos en la medición del tiempo en los que el 12 está presente (como las doce fases lunares presentes en el año lunar.



Ahora bien, la base duodecimal está muy ligada a la base sexagesimal. Y es que 60 es múltiplo de 12, pero también fue parte de la forma de contar de muchas civilizaciones.

Como muestra, un ejercicio práctico que muestra cómo antiguos humanos contaban: Tomando los dedos de la mano, cada uno tiene 3 falanges (sin contar el pulgar, que servía para señalar.



De esta forma, al contar las 12 falanges de los dedos de una mano, los antiguos marcaban con la otra, con un dedo, la aparición de una docena. De esta forma, era fácil contar hasta las cinco docenas, es decir, hasta 60.



Y de ahí es donde nace el sistema sexagesimal, ampliamente utilizado por los babilonios, como herencia de los sumerios.



Con eso claro, hay que ir varios siglos adelante, más exactamente al periodo helenístico (del 323 a.C al 31 a.C). Los griegos empezaron a ver las facultades no solo del 12 sino del 60, este último con muchos divisores, siendo además el primero en ser divisible por 1, 2, 3, 4, 5 y 6.



Uno de esos griegos fue Hiparco de Nicea, quien fue el primero en establecer que si hay 12 horas de día, también hay 12 de noche, marcando así la duración del día en 24 horas. También fue de los primeros en medir con gran precisión la duración de un año.



Pero además, y mucho más importante, se apropió de un concepto babilónico de usar la base sexagecimal para dividir la circunferencia en 360 grados. Así, consideró que el día se podía considerar una circunferencia, dividiendo el día horas de igual duración.

Sin embargo, fue hasta el siglo XIV, con la invención del reloj mecánico, que realmente se empezó a utilizar este concepto de 24 horas idénticas, por medio de dos vueltas de las manecillas, cada una representando las doce horas de la mañana y las doce de la tarde.



Incluso entonces, los 60 minutos de cada hora y los 60 segundos del minuto no se usaban. Por el contrario, los relojes se encontraban divididos en mitades, tercios, cuartos y algunas veces en 12 partes.



Pero ya en el siglo XVI, cuando se crearon las manecillas de minutos y segundos fue que se pudo hacer divisiones precisas de las horas, y al estar compuestos los relojes por una circunferencia, la base sexagesimal propuesta por Hiparco se empezó a utilizar, dividiendo el reloj en 60 partes para representar los minutos y segundos.



MATEO CHACÓN