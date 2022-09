Un sismo de magnitud oficial de 7,6 sacudió este lunes el centro de México. De inmediato entre la población -que precisamente tuvo hoy como es usual en esta fecha un simulacro sobre cómo responder a este tipo de eventos- se despertaron recuerdos de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, considerados los dos más destructivos de la historia reciente.Sin embargo, ¿existe alguna explicación racional para que varios terremotos ocurran en un mismo país en una misma fecha en años diferentes?

Expertos como Jhon Makario Londoño, director técnico de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explican que más allá de una coincidencia o un hecho curioso los tres eventos ocurridos en México un 19 de septiembre no tienen una explicación científica.



"No existe ningún fenómeno natural de origen sísmico o volcánico que se repita. Hay cierta recurrencia en periodos que se llaman de retorno, pero es en lapsos de tiempo, no con fecha", asegura el director del SGC, quien apunta que tampoco se puede atribuir a ellos una estacionalidad en el año.

Eso es más curiosidad y coincidencia, pero nada científico. No podemos decir que los 19 de septiembre va a ocurrir siempre un temblor en México. FACEBOOK

TWITTER

"Eso es más curiosidad y coincidencia, pero nada científico. No podemos decir que los 19 de septiembre va a ocurrir siempre un temblor en México. Se ha repetido la fecha pero no la periodicidad en años. Por ejemplo, el año pasado no pasó el 19 de septiembre", comenta el experto.



Precisamente, los tres eventos han estado separados en el tiempo por periodos irregulares, sin ninguna tendencia aparente. El primero que se tiene referenciado es el del 19 de septiembre de 1985, que tuvo una intensidad de 8.11​ en potencia de Magnitud de Momento (Mw) y en el que se estiman fallecieron 3.192 personas, un hecho separado por 32 años del siguiente evento catastrófico que en 2017 tuvo una intensidad de 7,1 Mw y dejó unas 370 víctimas mortales. Cinco años después ocurrió el sismo de hoy.



Además, aunque todos han ocurrido en México, el lugar donde se han originado los movimientos de tierra también ha sido diferente: En 1985 fue en el océano Pacífico, frente a la costa del estado de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas en 1985; en 2017 se localizó a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y este año el Servicio Sismológico Nacional de México confirmó que se registró a 59 kilómetros al sur de Coalcoman, Michoacán.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México está justo en una zona sísmicamente muy activa. Según explica Londoño, primero, porque está dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde también está Colombia, que se conoce como sismogénica porque todo el tiempo está generando sismos.



"La particularidad de México es que ahí hay varias placas tectónicas que se están chocando de una forma un poco más violenta o que se aprietan más unas contra otras. Eso hace que los sismos sean un poco más fuertes", detalla el experto.



Y añade que este país también tiene mucha actividad sísmica y de fallamientos. "No solo la subducción, ese fenómeno en el que está chocando una placa tectónica con otra sino también la cantidad de actividad superficial que tiene debido a muchas fallas geológicas activas, muchas fracturas en el terreno superficial que hacen que también se produzcan este tipo de sismos".



REDACCIÓN CIENCIA

Un algoritmo para saber cuándo mentir, entre ganadores de los IG Nobel 2022

Falleció el cosmonauta que más tiempo permaneció en el espacio