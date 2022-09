¿Una persona puede pesar menos en Ecuador que si se encuentra en el Polo Norte? La respuesta a esta peculiar pregunta, aunque parezca extraño, es sí, aunque realmente la diferencia es realmente pequeña.



Esto se debe a que la fuerza de la gravedad y otras fuerzas cambian a medida que un cuerpo se acerca a los polos, cualquiera de ellos.

Una de estas fuerzas es la centrífuga, que genera la Tierra al rotar, y que nos empujaría hacia el espacio exterior, de no existir la gravedad, que nos mantiene dentro del planeta. Pero, como la Tierra tiene forma de esfera, la interacción entre estas dos fuerzas, centrífuga y gravitatoria, varía a medida que nos desplacemos por el eje terrestre.



Sin embargo, la astrónoma de la Universidad de Cornell Karen Masters recomienda no pensar en la fuerza centrífuga como una fuerza. "Lo que realmente sucede es que a los objetos que están en movimiento les gusta ir en línea recta, por lo que se necesita algo de fuerza para hacerlos girar en un círculo. (La fuerza centrífuga es una fuerza ficticia que aparece en las ecuaciones de movimiento de un objeto en un marco de referencia giratorio, como en el ecuador de la Tierra)".



La experta explica en el porta Ask an Astronomer, que parte de la fuerza de la gravedad (fuerza centrípeta) se usa para hacer que un cuerpo describa un círculo en el ecuador en lugar de volar al espacio, mientras que en el polo esto no es necesario y estos lugares tienen una fuerza centrífuga cero.



Lea también: Video: Cohete de Blue Origin se estrella tras el despegue sin causar heridos



De esta manera, la aceleración centrípeta en el ecuador es de unos 0,03 m/s2 (metros por segundo al cuadrado) y, dado que apunta hacia afuera desde el centro de rotación, tiende a cancelar un poco la gravedad de la tierra. Así los cuerpos pesarían aproximadamente un 0,3 porciento menos en el ecuador que en los polos.



Al efecto de la fuerza centrífuga se le suma que la Tierra tiene una protuberancia en el ecuador creada por la rotación del planeta. "La Tierra no es exactamente esférica, sino que es un poco como una esfera "aplastada" (técnicamente, un esferoide achatado), con el radio en el ecuador ligeramente mayor que el radio en los polos. Esto tiene el efecto de aumentar ligeramente su peso en los polos (ya que está cerca del centro de la Tierra y la fuerza gravitatoria depende de la distancia) y disminuyéndola ligeramente en el ecuador", explica Masters.



Teniendo en cuenta los dos efectos anteriores, la aceleración gravitatoria es de 9,78 m/s2 en el ecuador y de 9,83 m/s2 en los polos, por lo que una persona pesa un 0,5 % más en los polos que en el ecuador.



CIENCIA

- Coradia iLint, el tren futurista que funciona con hidrógeno



- Cáncer de pulmón en no fumadores está relacionado con la contaminación del aire



- Científicos descubren un método para calmar el llanto de los bebés