¿Por qué los planetas gaseosos son los más lejanos del sol?

Las características del Sistema Solar no son generales. Hay muchos factores que intervienen en el proceso de formación de un planeta y una "competencia" de esos factores son los que determinan el tamaño y ubicación de cada uno.



El Sistema Solar está compuesto por planetas interiores rocosos y planetas exteriores gaseosos. Los rocosos son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, los más cercanos al sol. Y los gaseosos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los más alejados respectivamente.



Los planetas rocosos reciben este nombre por tener una composición rica en elementos pesados donde una pequeña fracción se encuentra en la atmósfera gaseosa. Por el contrario, los planetas gaseosos poseen una cantidad de gas y un núcleo compuesto de elementos pesados y de hielos.



De acuerdo a la plataforma del Observatorio de La Plata con su postura desde la teoría de 'la hipótesis del planetesimal',que explica la formación de los planetas, dice que lejos del sol la temperatura era tan fría que los hielos no se subliman siendo el perfecto escenario para la formación de cuerpos sólidos, grandes y de baja densidad (los hielos son menos densos que los elementos pesados tales como el silicio, hierro, etc).



Así pues, cerca del sol el hielo se sublima debido a la alta temperatura, los únicos elementos capaces de existir en forma solida son los más densos que entonces se formaban pequeños.



El gas en la zona de los planetas terrestres se disipa por la alta temperatura mientras que en la zona de los planetas gigantes no lo hace tan rápido y por eso estos capturaron el gas que los componen.



Fuente: www.observatoriodelaplata.edu.ar

