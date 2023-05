Enigmático y fascinante, el concepto de la existencia después de la muerte ha intrigado a la humanidad durante siglos. Pero, ¿qué dicen las teorías científicas al respecto?



Es posible que la teoría de la relatividad de Albert Einstein vaya más allá de su famosa ecuación E=mc². Además de cambiar la comprensión del tiempo y el espacio, es posible que ofrezca una luz sobre la respuesta a este dilema.





Durante un encuentro casual en un taxi, Sabine Hossenfelder se encontró con un joven curioso que, al enterarse de que ella era física, le hizo una pregunta intrigante: "Un chamán me dijo que mi abuela todavía está viva debido a la mecánica cuántica. ¿Es cierto?".



Como investigadora y experta en el campo, Hossenfelder casualmente fue la persona perfecta para abordar esta cuestión por su trabajo en el Centro de Filosofía Matemática de la Universidad de Múnich, Alemania.



La física fue sorprendida por la relación entre la mecánica cuántica y los muertos, ya que según la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein, quizá la existencia puede trascender el flujo del tiempo.

Gracias a Albert Einstein, se estableció que existen tres dimensiones espaciales y una de tiempo. Foto: iStock

Aunque la mecánica cuántica en sí no está relacionada con la vida después de la muerte, Hossenfelder señaló en entrevista para BBC Mundo que las teorías del espacio y el tiempo, basadas principalmente en Albert Einstein, sí pueden decir algo con respecto a la realidad.



Estas proporcionan información sobre la realidad del pasado y, en menor medida, del futuro, debido a la complejidad de la mecánica cuántica.







Según Einstein, no se puede hablar de la existencia del momento presente sin "reconocer también la existencia del pasado de la misma manera", explica la experta.



El presente es un instante entre el pasado y el futuro, y todo lo que se experimenta y se ve es en realidad una versión del pasado.



Además, lo que se considera como el 'ahora' puede ser el pasado o el futuro para otra persona, lo cual Einstein llamó "independencia del observador".

Einstein propuso tratar el tiempo como una dimensión y desarrolló la idea del espacio-tiempo. Foto: iStock

La 'relatividad de la simultaneidad' explica que no hay una noción inequívoca del 'ahora' con la que todos estén de acuerdo. Einstein propuso tratar el tiempo como una dimensión y desarrolló la idea del espacio-tiempo.



Esto implica que cada momento podría ser considerado 'ahora' para alguien, incluyendo los momentos del pasado y del futuro, lo que lleva a la conclusión de que el pasado existe de la misma manera que el presente.



"Lo que nos llevaría a pensar que el pasado en el que tu tatarabuela está viva existe de la misma manera que nuestro presente", detalla 'BBC Mundo'.







Sin embargo, la científica aclara que esto no significa que podamos comunicarnos con el pasado o revivir antepasados. La información que constituye a una persona se descompone y se dispersa en el universo, lo cual dificulta su recuperación.



Aunque esta en teoría sigue existiendo, en términos prácticos no se puede acceder a ella. Sin embargo, Hossenfelder plantea la posibilidad de que en el futuro, mediante avances tecnológicos o cambios en la naturaleza humana, la información pueda ser nuevamente accesible.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

