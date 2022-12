A medida que avanza la tecnología, la ciencia y la posibilidad de seguir descubriendo los secretos del espacio, una pregunta es cada vez más recurrente: ¿será posible vivir en la Luna?



Stanley G. Love, astronauta estadounidense, habló con The US Sun y explicó que los humanos únicamente vivirán en el satélite natural para trabajar y no crearán un hogar permanente.



"Creo que vivirán en la Luna y tendrán una base allí", advirtió el astronauta al medio de comunicación estadounidense.



Relacionó el hábitat de la Luna con la Antártida. "Hemos tenido gente en la Antártida continuamente desde 1957 y eso fue hace unos 60 años y nadie ha trasladado a su familia allí", indicó Love.



También señaló que en el satélite se crearán estaciones base para investigación. "Será como una estación de investigación de la Antártida. La Antártida es una muy buena analogía para la Luna, se ha utilizado para la ciencia", agregó el astronauta a The US Sun.

¿Vida en la Luna?

La visita de una nave espacial en órbita es todo lo que se necesitaría para saber con certeza si microbios similares a los de la Tierra pueblan el océano subterráneo de la luna Encélado.



Es la conclusión de un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Arizona, que subraya la utilidad de tomar muestras en los penachos de material que salen desde esta luna de Saturno al espacio, aunque la masa total hipotética de microbios vivos en el océano de Encélado sería pequeña.



"Está claro que enviar un robot que se arrastre por las grietas del hielo y se sumerja hasta el fondo marino no sería fácil", afirma Regis Ferrière, profesor de Ecología y Biología Evolutiva y autor principal del estudio, quien explica que se han diseñado misiones más realistas que utilizarían instrumentos mejorados para tomar muestras de los penachos, como hizo Cassini, o incluso aterrizar en la superficie de la luna.



"Simulando los datos que una nave espacial en órbita más preparada y avanzada obtendría sólo de los penachos, nuestro equipo ha demostrado ahora que este enfoque bastaría para determinar con seguridad si hay o no vida en el océano de Encélado sin tener que sondear las profundidades de la luna", afirma en un comunicado. "Se trata de una perspectiva apasionante".



