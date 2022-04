La sangre es un preciado líquido que proporciona nutrientes, gases orgánicos y transporta los productos de desecho. Además, esta fluye a través de los cuerpos de los animales para mantenerlos con vida.



Un dato curioso de este líquido es que, dependiendo de la especie del animal, su color puede variar entre rojo, azul, morado y algunas veces incoloro. ¿Pero por qué cambia de color?

Sangre Roja

Los seres humanos somos uno de los animales que tiene la sangre roja y es debido a la proteína hemoglobina que transporta el oxígeno.



La hemocianina en nuestro organismo se dio hace aproximadamente 2.500 millones de años y nos sirvió originalmente para desintoxicar el oxígeno de los organismos primordiales -los más antiguos sobre la faz de la Tierra- en los entornos con poco oxígeno en la tierra, según explicó Chistopher Coates, inmunólogo comparativo de la Universidad de Swansea en Gales, a ‘National Geographic”.



Los mamíferos tienen la sangre roja por la proteína hemoglobina. Foto: iStock

Años más adelante, cuando la atmósfera era más rica en oxígeno, la hemoglobina evolucionó para suministrarle oxígeno a todo el cuerpo. Aunque se desconocen las causas, podría ser a raíz de que los sistemas respiratorios eran más complejos que el de los organismos simples.



La sangre de color rojo la tienen la mayoría de los mamíferos, peces, reptiles, anfibios y aves, esto debido a la hemoglobina, la cual contiene hierro que se fusiona con el oxígeno, según Coates.

Sangre purpura o incolora

La sangre de color purpura suele tener este color por la hemeritrina, que es otro pigmento que contiene hierro. Esta se adhiere a las moléculas de oxígeno y da un tono rosa púrpura.



Este tipo de color lo tienen algunos moluscos, como los braquiópodos (conchas de lámpara) y los urocordados, más conocidos como chorros de mar.



Por otro lado, están los animales que no tienen ningún pigmento en su sangre gracias a una mutación genética y ya no tienen hemoglobina en sus cuerpos. Un ejemplo es un curioso pez de mar llamado draco antártico.

Braquiópodos o conchas de lámpara. Foto: iStock

Sangre de los insectos

Estos animales no tienen sangre sino que poseen un fluido llamado hemolinfa, que es un fluido que transporta gases y hormonas a través de su sistema. Los insectos no absorben el oxígeno de la sangre sino que lo hacen por las aberturas que tienen a lo largo de su espalda y costados.



La hemolinfa suele tener pigmentos amarillentos o verdes azulados. Muchas veces estos se deben a las dietas que suelen tener estos animales.

No tienen sangre sino que poseen un fluido llamado hemolinfa. Foto: iStock

Animales sin sangre

En el mar existe un animal llamado platelminto: se parece a un gusano, carece de sistema circulatorio y el intercambio de gases ocurre directamente en su piel. El oxígeno va directamente a los tejidos y los nutrientes se difunden al intestino.



Por otro lado, las estrellas y pepinos de mar no tienen sangre, ya que el agua es el equivalente y transporta nutrientes y gases a sus cuerpos por medio de un sistema vascular a base de agua.

Platelminto: carece de sistema circulatorio y el intercambio de gases ocurre directamente en su piel. Foto: iStock

Diferentes tipos de sangre

Los humanos tenemos ocho tipos de sangre: A+, O-, AB, entre otras. Pero, nosotros no somos los únicos que tienen este rasgo hereditario, según explicó el doctor Jethro Forbes, de la facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell, en una entrevista con ‘National Geographic”.



Los animales domésticos han sido los más estudiados y se ha identificado que los gatos tienen tres tipos de sangre y los pollos 28. Se cree que los animales salvajes también puedan tener estas variaciones.

Los animales domésticos han sido los más estudiados y se ha identificado que los gatos tienen tres tipos de sangre y los pollos 28. Foto: iStock

Datos curiosos

Algunos animales pueden usar su sangre como mecanismo de defensa. A esta acción se le llama hemorragia refleja o auto hemorragia. Consiste en sangrar abundantemente para protegerse de los depredadores.



Por ejemplo, en EE. UU. y México existe un lagarto cornudo que tira sangre de sus ojos cuando se siente amenazado.

En EE. UU. y México existe un lagarto cornudo que tira sangre de sus ojos cuando se siente amenazado. Foto: iStock

Otro dato curioso es que la sangre animal es muy beneficiosa para los humanos. La de los cangrejos herradura, por ejemplo, suele ser sangre azul lechosa y rica en hemocianina. Esta, al entrar en contacto con las toxinas bacterianas, se coagula.



Esta característica la convierte en una herramienta valiosa para garantizar el funcionamiento de medicamentos o productos médicos como las vacunas. Sin embargo, su uso frecuente ha disminuido la cantidad de animales de esta especie, por lo que los expertos evalúan una forma de avanzar en la medicina sin afectarlos.

