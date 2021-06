¿Por qué lloramos al cortar la cebolla?

De acuerdo con el diario The New York Times, las cebollas provocan esa reacción porque liberan un químico llamado factor lacrimatorio, o FL, que irrita los ojos. Pelarlas no produce mayor cosa pero si se pican o cortan, de inmediato, surgen las lágrimas.



Cuando se cortan liberan un gas que contiene azufre y que al contacto con el agua, como los ojos que son húmedos, se descompone en ácido sulfúrico.

(Le puede interesar: ¿Tiene la Tierra cuatro o cinco océanos? Extenso debate científico)

Esa combinación se convierten en una poderosa arma química.



"Se convierte en gas. Golpea nuestras pupilas y después llega a los nervios sensoriales de los ojos y nos hace lagrimear”, explicó Josie Silvaroli, estudiante de licenciatura en la Universidad Case Western Reserve en Ohio quien ayudó a describir cómo estas piezas encajan, desde el punto de vista estructural, en un ensayo que se publicó en julio en la revista ACS Chemical Biology. “Es similar al gas lacrimógeno”, dijo a The New York Times.



(También: ¿Por qué nuestro cerebro a veces nos sabotea?)



El factor lacrimatorio evolucionó como un mecanismo de defensa que protege a las cebollas contra microbios y animales. Para evitarlo, se puede cortar la cebolla bajo agua fría. Los compuestos volátiles sulfurados se liberarán pero reaccionarán con el agua en lugar de alcanzar tus ojos.

Con información de The New York Times

y National Geographic

Más noticias

-Real Jardín Botánico de Kew lanza página de hongos colombianos



-Las seis rutas para conocer Argentina, en carro



-Planes turísticos para enamorarse de Bogotá