Por qué la Nasa suspendió contrato con Elon Musk para volver a la Luna

Tras haber seleccionado el proyecto a SpaceX para que construyera la nave que le permitiría concretar su plan de regresar a la Luna, la agencia espacial estadounidense, Nasa, decidió suspender el contrato con la empresa del multimillonario Elon Musk.



La suspensión, que deja en pausa un proyecto que le dejaría a dicha empresa utilidades cercanas a los 2.900 millones de dólares, se tomó tras los reparos presentados por las otras empresas que rivalizaron con Musk en la licitación: Dynetics y Blue Origins, de propiedad de Jeff Bezos.



El retorno a la Luna se enmarca dentro del programa Artemisa, de la NASA, que tiene el propósito de llevar en el 2024 a astronautas a la Luna (incluida la primera mujer), tras más de medio siglo del primer alunizaje.



Pero la meta queda en veremos tras las quejas de las empresas que perdieron.



Blue Origin presentó su protesta ante la GAO (oficina de auditoría del Gobierno de Estados Unidos) contra la elección del lanzador Starship (de SpaceX).



“La Nasa ejecutó una adquisición defectuosa para el programa Human Landing System (HLS) y cambió las reglas de juego en el último momento”, señala en su queja la empresa de Jeff Bezos. E insistió en que la Nasa “hizo una selección de ‘alto riesgo’ (…) que elimina las oportunidades de competencia, reduce significativamente la base de suministro y no solo retrasa, sino que también pone en peligro el regreso de Estados Unidos a la Luna”.



El programa HLS comprende la construcción de un módulo de alunizaje que pueda llevar astronautas a la superficie del satélite en las misiones Artemisa.



Dynetics no se quedó atrás y criticó que la Nasa seleccionara la opción "más anticompetitiva y de riesgo disponible".



Tal parece, de acuerdo con la queja de esta firma, que la Nasa no modificó su solicitud y tampoco pidió a los participantes una modificación en sus propuestas cuando se conoció que el Congreso de ese país solo le otorgaría el 25 por ciento de los 3.300 millones acordados para el desarrollo del proyecto este año.



Monica Witt, portavoz de la agencia espacial, señaló que “la NASA instruyó a SpaceX que el progreso en el contrato HLS se ha suspendido hasta que GAO resuelva todos los litigios pendientes relacionados con esta adquisición".



La GAO deberá tomar una decisión definitiva sobre las reclamaciones relacionadas con el desarrollo del HLS (por sus siglas en inglés).

