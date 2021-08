¿Por qué Jeff Bezos demandó a la Nasa?

La Nasa anunció el pasado abril la adjudicación de un contrato de 2.890 millones a SpaceX con el objetivo de llevar de nuevo astronautas a la Luna en 2024. La compañía espacial del fundador de Tesla, Elon Musk, se impuso a Blue Origin y otras empresas que aspiraban a hacerse con la licitación para el llamado Sistema de Aterrizaje Humano (HLS en inglés) del Programa Artemisa.



Desde ese momento Jeff Bezos no ha desistido en sus intentos por entrar de nuevo a esta carrera espacial, y esta vez lo hizo llevando el asunto ante los tribunales.



Aunque la idea original era que la construcción estaría a cargo de dos compañías, finalmente la Nasa decidió darle el contrato solo a una debido a un déficit de fondos. La propuesta de Blue Origin implicaba un presupuesto de 5.900 millones, sobrepasando lo planteado por SpaceX.



Ante esta situación, la firma de Bezos, asegura que existen problemas fundamentales en el acuerdo entre la Nasa y Space X, el que calificó de injusto. En una presentación judicial realizada el viernes, Blue Origin afirmó que seguía creyendo que se necesitaban dos proveedores para levantar el sistema de aterrizaje.



También acusó a la Nasa de haber realizado una evaluación ilegal e inadecuada de sus propuestas durante el proceso de licitación. "Creemos firmemente que los problemas identificados en esta adquisición y sus resultados deben abordarse para restaurar la equidad, crear competencia y garantizar un regreso seguro a la Luna para América", dijo la compañía fundada por Bezos.



También atacaron directamente a la nave Starship de SpaceX alegando, por ejemplo, que se requerirán más de 10 lanzamientos de prueba mientras que su sistema de aterrizaje sólo requiere de tres.



Hace varias semanas Bezos le había ofrecido a la Nasa hacerse cargo del pago de 2.000 millones de dólares a cambio de un contrato para que su empresa construyera también un módulo de aterrizaje. Ocasión que también aprovechó para criticar con dureza la decisión tomada por la agencia espacial, al considerar que poner todo el proyecto en manos de una compañía y no dos como era la intención original será problemático.



“La Nasa debería apostar por su estrategia original de competición”, defendió el empresario, que aseguró que sin esa competencia la agencia se encontrará pronto con “opciones limitadas cuando trate de negociar sobre plazos vencidos, cambios de diseño y sobrecostes”, dijo en esa ocasión en una carta abierta dirigida al administrador de la Nasa, Bill Nelson.



Mientras tanto, de acuerdo con lo reportado por la BBC, el organismo de control estadounidense, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO), rechazó la queja de Blue Origin, afirmando que la Nasa no había "actuado indebidamente" al entregar el contrato a una sola empresa.



Ahora, la agencia espacial de Estados Unidos deberá presentar una respuesta a la acción legal antes del 12 de octubre. SpaceX aún no ha realizado comentarios sobre la demanda.



REDACCIÓN CIENCIA

