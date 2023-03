Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió a Ecuador y Perú este sábado 18 de marzo. Un mes antes, el 6 de febrero, el turno fue de Turquía y Siria, donde se registraron más de 50.000 personas fallecidas. Tres días después fue en Indonesia. Y un sismo despertó a los colombianos en la madrugada del 10 de marzo.



Estos y muchos otros eventos sísmicos registrados en los últimos meses en diferentes partes del mundo ponen sobre la mesa una pregunta: ¿Por qué está temblando tanto?



(Lea también: Nuevo sismo en Colombia: se registró un movimiento de magnitud 4.6 en La Guajira)

Esta pregunta ha dado vueltas por todo el mundo, y no es extraño escuchar respuestas sobrenaturales, e incluso predicciones apocalípticas del fin del mundo.



Pero la realidad es que, para el mundo científico, este fenómeno sigue siendo un misterio. En primer lugar, porque predecir un terremoto es, hasta el momento, algo imposible de hacer.



Ahora, expertos también sostienen que estos sismos no tienen conexión aparente entre sí. Es verdad que puede existir una reacción en cadena cuando chocan las placas tectónicas, siendo esto lo que produce sismos y terremotos. Esta reacción es la causante de las llamadas réplicas o enjambres sísmicos. Sin embargo, esto solo ocurre en regiones relativamente cercanas, bajo influencia de la misma falla geológica.



De esta forma, en Turquía, la causante fue la llamada Placa de Anatolia, mientras que en Siria lo fue la Placa Árabe. Estas tienen estrecha relación, al estar contiguas, formando un límite entre ambas.



Sin embargo, tres días después de la tragedia en esta región surgió el sismo de magnitud 5,5 en Indonesia. Y en este caso, la conexión ya no se puede dar como una explicación, dado que este movimiento fue originado por placas y nudos sísmicos sin una conexión directa a lo ocurrido en Medio Oriente.



En Colombia, en cambio, la mayor parte de los sismos ocurre en la región de Los Santos, Santander, o por la intensa actividad volcánica en ciertas regiones. En Los Santos, se explica por el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, que genera el 60 por ciento de la sismicidad del país y la segunda zona de sismicidad media más intensa del mundo.



En el caso de Ecuador, aunque por su proximidad con Colombia se puede creer que los eventos de ambos países puedan estar relacionados, la verdad es que ese país se localiza en la zona de colisión de la placa oceánica Nazca con la placa continental Sudamericana. Esta interacción hace que se acumulen esfuerzos tanto en la zona de contacto como en la parte interna de las placas continental y oceánica. Cuando se liberan los esfuerzos en la zona de subducción o en las fallas tectónicas, se producen los sismos.

¿Hay relación entre ellos?

Los expertos en sismografía no solo no han encontrado una razón por la cual este tipo de eventos se esté dando tan seguido en diferentes partes del mundo, sino que no han hallado relación aparente entre ellos.



Según explicó a EL TIEMPO el geólogo colombiano Ricardo Flores, “los movimientos telúricos son normales en diferentes partes del planeta y no es la primera vez que ocurren varios seguidos y seguramente no será la última. Esto es parte del funcionamiento de nuestro planeta que no se puede evitar, y que si bien implica estar siempre alertas, no implica un desequilibrio planetario ni nada por el estilo”.



Y agregó: “Es muy común que, cuando ocurren tragedias por estos movimientos de manera seguida que se aumente la percepción de los mismos y se generalice el pánico. Lo mismo ocurrió, solo por poner un ejemplo, con los terremotos de Haití y Chile en 2010, que tuvieron magnitudes muy altas (7 y 8,8 respectivamente)”.



VIDA DE HOY