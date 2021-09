Conozca el motivo por el que los desiertos se vuelven fríos en la noche

De acuerdo con la Nasa, los biomas del desierto son los más secos de todos y su característica más importante es que recibe muy poca lluvia. La mayoría reciben menos de 300 mm al año, un a cifra muy reducida en comparación con las selvas tropicales, que reciben más de 2.000 mm.



Y, aunque en el imaginario popular el desierto está vinculado con el calor extremo, la temperatura en estos ecosistemas puede cambiar drásticamente del día a la noche.



(Le puede interesar: Marte no es un planeta habitable y estas serían las razones, según estudio)

La temperatura media durante el día es de 38 ° C, mientras que en algunos desiertos puede bajar a -4 ° C por la noche. La temperatura también varía según la ubicación del desierto.



El cambio también se debe a que la arena no retiene muy bien el calor. Cuando el calor y la luz del sol golpean un desierto arenoso, los granos de arena en la capa superior del desierto absorben y también liberan calor al aire, según un informe de 2008 del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la Nasa.



(También: La ciencia no puede saber cuanto durará una erupción volcánica)



Durante el día, la radiación de la arena de la energía del sol sobrecalienta el aire y hace que la temperatura se eleve. Pero, en la noche, la mayor parte del calor de la arena se irradia rápidamente al aire y no hay luz solar para recalentarlo.



Sin embargo, este fenómeno por sí solo no explica una caída tan drástica de la temperatura porque en otros lugares donde hay arena, como una playa tropical, no ocurre lo mismo.



Según explica el medio especializado en ciencia Live Science, la principal razón del marcado cambio de temperatura se debe a que el aire del desierto es extremadamente seco. En desiertos áridos como el Sahara y el desierto de Atacama en Chile, la humedad, la cantidad de vapor de agua en el aire, es prácticamente nula y, a diferencia de la arena, el agua tiene una enorme capacidad para almacenar calor.

Facebook Twitter Linkedin

Así son los atardeceres en San Pedro de Atacama. Foto: Jorge López Orozco. Foto:



(Además: ¿Es realmente el cerro de Monserrate un volcán?)



El vapor de agua en el aire atrapa el calor cerca del suelo y evita que se disipe en la atmósfera. El aire con alta humedad también requiere más energía para calentarse, lo que significa que también se necesita más tiempo para que esa energía se disipe y para que el entorno se enfríe.



Por lo tanto, la falta de humedad en los desiertos permite que estos lugares áridos se calienten rápidamente pero también se enfríen de la misma manera.





REDACCIÓN CIENCIA

Encuentre también en Ciencia

Huellas indican presencia humana en América hace 23.000 años

Ciencia botánica y arte, unidos en la figura de José Celestino Mutis