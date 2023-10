Colombia se prepara para un nuevo eclipse anular de Sol: lo que debe saber

Hoy se podrá observar un fenómeno astronómico único. A las 11:48 de la mañana, en Colombia comenzará un eclipse anular de Sol, el primero en el país desde hace 25 años y el único hasta 2028. Aunque se trata de un maravilloso espectáculo natural, expertos advierten que también puede ser peligroso. Karina Sepúlveda, líder de la línea de astronomía del Planetario de Bogotá, señala que este intrigante fenómeno que se produce en el cielo puede causar graves lesiones en los ojos de quienes miran directamente al Sol, por lo que para observarlo es necesario usar un tipo de gafas con filtro especial.



Aunque en Bogotá son varios los lugares donde se han entregado y comercializado estos artefactos para evitar daños oculares, expertos advierten que el abastecimiento de estos productos podría no ser suficiente este año.



El astrónomo Germán Puerta manifestó su preocupación por una aparente escasez de gafas en el país. “En 1998, la empresa Foto Japón trajo dos millones de filtros, y esta vez con los que hay disponibles quizá no lleguemos ni a 300.000. No hubo una entidad nacional que se preocupara por distribuir filtros entre la población, como sí sucede en otros países”, dijo.



El científico también alertó de que, en este escenario, existe una enorme probabilidad de que la gente cometa imprudencias típicas como emplear métodos caseros para observar el Sol. Algunos de los ejemplos más comunes y errados suelen ser el uso de radiografías, vidrio ahumado, platones de agua o gafas oscuras para observar el fenómeno.



Además, existe otra situación preocupante: el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) alertó de que se estarían comercializando gafas con dudosa certificación para observar el eclipse. “Es probable que haya comercios que, por desconocimiento o, incluso, por mala fe, en su afán de vender más, utilicen los logos de la ISO para dar un posible falso parte de tranquilidad hacia sus compradores”, dijeron, y recomendaron que lo más indicado en caso de querer comprarlas (ISO 12312-2:2015) es contactarse con observatorios y planetarios.



Ante el panorama, especialistas en salud han argumentado que mirar el eclipse sin protección causaría un daño en la retina que se llama retinopatía solar. “Es un daño irreversible, no doloroso, que puede ocurrir en cuestión de segundos, pero los síntomas no aparecen rápido. Pueden aparecer incluso unas semanas después de la exposición”, dice la oftalmóloga Marta Cecilia Bermúdez.



No obstante, para David Tovar, profesor de Astronomía en la Licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de La Sabana, el hecho de que no exista una gran producción de gafas para ver el eclipse no implica que sea una situación crítica, de hecho, resalta que existen algunas alternativas diferentes a las gafas.



“Se puede ver este maravilloso fenómeno a través de la construcción de una cámara estenopeica, que puede ser una caja de cartón cerrada con un pequeño agujero por el que entra una mínima cantidad de luz con la capacidad de proyectar en la pared la imagen del exterior”. De acuerdo con Tovar, esta cámara se puede fabricar manualmente en casa y existen cientos de guías para lograrlo en internet.



En este sentido, lo realmente peligroso es mirar directamente al Sol mientras el eclipse sucede. Un segundo de exposición de la retina a la luz solar puede producir un daño permanente en el ojo. Por este motivo, Germán Puerta insiste en que, en esta circunstancia, lo mejor es conseguir gafas con vidrios de soldadura número 14 o superior. Estas se pueden comprar en cadenas de marca, las tiendas de los planetarios o páginas web.



Se necesita usar unas gafas especiales para ver el eclipse. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

Sobre el eclipse



“Los eclipses de Sol ocurren cuando la Luna se pone en el camino entre la luz del Sol y la Tierra. Como el tamaño de la Luna es mucho menor que el tamaño del Sol, entonces su sombra no alcanza a cubrir todo el planeta, por lo que este fenómeno solo se podrá ver en algunas regiones”, explica Carlos Molina, coordinador del Planetario de Bogotá.



En efecto, el eclipse pasará por la mitad de Estados Unidos, la península de Yucatán en México, Centroamérica, Colombia y Brasil. En el país, desde las 11:48 de la mañana hasta las 3:15 de la tarde, el ambiente oscurecerá. En algún momento entre la 1:30 y las 2 se podrá ver cómo la Luna cubrirá el 88 por cierto de la superficie del Sol. En este momento cumbre se observará lo que se conoce como un ‘anillo de fuego’.



La Red de Astronomía de Colombia (RAC) explica que entre los departamentos que se verán atravesados por la zona de anularidad –como se le conoce al área de la Tierra donde se puede ver a la Luna pasando frente al Sol– están Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá, Meta, Guaviare, Vaupés y parte del norte del Amazonas.



Aunque estos son los mejores lugares para observar el eclipse, en el resto del país podrá verse de manera parcial, aunque no se apreciará el ‘anillo de fuego’ completamente. Por ejemplo, en el norte de Colombia, como en Cartagena, se verá como un eclipse parcial, en el que el Sol será cubierto en un 76 por ciento por la Luna.

En la capital, “lo que vamos a ver es una disminución drástica en la luminosidad del Sol que está parcialmente cubierto por la Luna. Será un día bastante nublado en Bogotá”, resalta Molina. Otro suceso es que la temperatura puede llegar a descender, puesto que está supeditada al Sol. Sin embargo, este maravilloso evento natural no durará mucho tiempo: cinco minutos.



A pesar de su corta duración, es posible inmortalizar el eclipse en fotografías. Para lograrlo, existen filtros para cámaras, binoculares o telescopios, que deben estar sujetos a la parte frontal del dispositivo óptico. “No se puede mirar a través de estos dispositivos sin filtro solar, puesto que solo así se puede atenuar la luz solar hasta en un 98 o 99 por ciento y lo que veremos es la imagen en ciertas frecuencias, pero de forma atenuada”, dice Molina.



En la capital, el Planetario transmitirá el eclipse desde las 10 a. m. Y ofrecerá telescopios con filtros solares y cámaras estenopeicas para observarlo de forma segura. En cada ciudad del país habrá actividades para observar este fenómeno natural.



REDACCIÓN CIENCIA