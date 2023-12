Polémica: Gunung Padang de Indonesia no sería la pirámide más antigua del mundo

Un grupo de investigadores de Indonesia manifestó el pasado mes de octubre que la pirámide de Gunung Padang era probablemente la más antigua del mundo.



Afirmación que supuestamente supera a la emblemática construcción del faraón Zoser, conocida por ser la primera pirámide de la historia y de la que se cree fue edificada en el año 2.600 a.C., según el 'El Español'.

Según el artículo titulado 'Prospección geoarqueológica de la pirámide prehistórica enterrada de Gunung Padang en Java Occidental, Indonesia', aquella formación montañosa podría tener más del doble de edad que otros antiguos megalitos.



El patrimonio cultural asiático consta de terrazas de piedra que caen en cascada hacia el norte, ocupando la cima alargada y plana de la colina, que se eleva a unos 200 metros, aproximadamente, sobre el río principal de dicha región.



Para los científicos estas características insinúan que la pirámide fue obra en principio de la naturaleza, siendo el resultado de una erosión, pero luego fue intervenida por el ser humano.



"Probablemente, la construcción más antigua se originó como una colina de lava natural antes de ser esculpida y luego envuelta arquitectónicamente durante el último período glacial entre 25.000 y 14.000 a.C. Posteriormente, Gunung Padang fue abandonado por los primeros constructores durante miles de años, lo que provocó una importante erosión", dicen los autores en el estudio publicado en la revista científica 'Archaeological Prospection'.

Frente a esta afirmación, algunos arqueólogos sostienen que la información dicha en el estudio no respalda realmente sus aseveraciones sobre el asentamiento y su edad, ya que consideran que esta se podría haberse formado hace apenas 6.000 o 7.000 años.

“Los datos que se presentan en este documento no respaldan su conclusión final: que el acuerdo es extraordinariamente antiguo. Sin embargo, eso es lo que ha acaparado los titulares”, afirmó Flint Dibble, arqueólogo de la Universidad de Cardiff para 'The Guardian'.



De hecho, el detractor argumenta que el equipo de estudio no aporta pruebas de que el material enterrado haya sido elaborado por humanos: "Dicen que podría tener más de 20.000 años, pero probablemente fue de origen natural, ya que no hay evidencia del hombre, como un fragmento de hueso o un artefacto, en el suelo", añadió para el medio ya mencionado.



Por su parte, uno de los científicos del estudio respondió que está presto a contestar las dudas que tenga la comunidad académica con respecto a sus hallazgos, luego de que los editores de la revista iniciaran una investigación sobre la veracidad del estudio.



"La investigación aborda las preocupaciones planteadas por terceros con respecto al contenido científico de nuestro artículo. Estamos comprometidos activamente a abordar estas preocupaciones", señaló el autor principal del artículo, el geólogo Danny Hillman Natawidjaja de la Agencia Nacional de Investigación e innovación de Indonesia en un comunicado.

