'Mi objetivo es derribar el mito de la ciencia lejana y difícil'

El astrónomo Carlos Augusto Molina cuenta que, tras tres meses de haber asumido la coordinación del Planetario de Bogotá, todavía no sabe quién propuso su nombre para el cargo: “Es raro, porque me invitó alguien a que me conoce, que vio mi hoja de vida y le gustó. Pero hasta el día de hoy, no sé quién fue. En todo caso, fue una llegada muy tranquila, porque he tenido una relación muy larga con el Planetario”, dice.(Le puede interesar: Todo sobre NeoWise, el cometa que adorna los cielos por estos días)

Molina, de 40 años, es oriundo del municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia), y cuenta con formación en física de la Universidad de Antioquia y una maestría en astronomía del Observatorio do Valongo, en Brasil.



(Lea también: Así encontraron el primer pterosaurio en Colombia)



Antes, ya había sido director del Planetario de Medellín, del 2012 al 2017, y se había desempeñado como profesor en la Universidad de Antioquia y en el Instituto Técnico Metropolitano. En los últimos años, buena parte de su tiempo lo dedicó a Inmerdome, una empresa de generación de contenidos multimedia y relatos inmersivos para domos de la cual es cofundador.



Molina habló con EL TIEMPO sobre los retos que enfrentará como coordinador del Planetario de Bogotá, el más antiguo del país, fundado en 1969, el mismo año de la llegada del hombre a la Luna.(Le puede interesar: Hallan evidencia de antiguos contactos entre polinesios y americanos)

¿Qué significa para usted esta nueva oportunidad?

Fue una gran alegría, porque ya había un equipo de trabajo con mucha experiencia, con gran proyección. El Planetario, además de estar localizado en el corazón de la capital, también está muy metido en el corazón de los bogotanos; es una insignia del pensamiento científico de la ciudad y de la generación de conversación y saberes. Siento gratitud, admiración y, en todo caso, un poquito de susto.

¿En qué estado se encuentra el Planetario?

En los últimos años ha retomado el liderazgo entre los centros de ciencia del país. Tiene un compromiso histórico por haber sido el primero de Colombia. Sin embargo, aunque tenía programas de alto impacto, y los anteriores coordinadores trabajaron mucho en su reposicionamiento, había perdido proyección hacia la comunidad.



Tenemos el compromiso de renovarnos. Son 50 años, y es momento de mostrar una renovación en la forma de contarnos. Esto incluye nuestra presencia en medios y nuestro posicionamiento como un centro de pensamiento. No solo debemos divulgar, sino ser generadores de conocimiento. Tenemos compromisos de actualización tecnológica y que apuntan a toda la experiencia, a nuestro Museo del Espacio y al equipo de proyección, que está desde la fundación del Planetario.

¿Qué acciones concretas han emprendido ya?

Una de los principales ha sido transformar el área de comunicaciones, por ejemplo, contratando un community manager con total dedicación. Así comenzamos a comunicarnos con nuestras audiencias con un lenguaje mucho más efectivo, generando conversaciones, siendo propositivos, menos informativos y más dialógicos. Otra estrategia será lograr una territorialización sólida, no colonialista, en la que nos podamos mover por diferentes lugares. Queremos retomar procesos con la Secretaría de Educación, con la idea de generar metodologías de enseñanza en Steam (acrónimo inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para que los niños aprendan la ciencia con fundamentos científicos. Con toda esta coyuntura de la pandemia también estamos presentando una serie de programas web varios días de la semana.



Esperamos asociarnos con aliados no convencionales para hacer presencia en lugares como teatros, parques y hasta cementerios.

¿Cómo están haciendo para funcionar sin asistencia de público?

La pandemia nos llegó como una oportunidad para dar ese salto en temas de comunicación. Hemos definido estrategias puntuales de programación semanal orientadas hacia diferentes públicos: tenemos las cápsulas de video Bajo el mismo cielo, Vive el Planetario en tu casa y Orígenes de la vida y lo vivo en el cosmos. También tenemos el conversatorio por Facebook Live ‘Hablemos del universo’ y el pódcast ‘Universo de historias’.

El protagonista del Planetario es su proyector láser, que, como usted dice, está en planes de ser renovado desde hace años, pero no se ha podido...

La pandemia ha hecho que los recursos sean invertidos en planes de salud y bienestar social. Esperamos que el próximo año podamos empezar la renovación con una reserva presupuestal. Necesitamos que la proyección tipo full dome sea una realidad. Vivimos en la tercera generación de proyectores: la primera fue la de los optomecánicos alemanes, como el que tenemos; la segunda es la de los que tienen lugares como Maloka y el Planetario de Medellín, que son digitales, y la tercera, que es la de los que permiten tener contenidos en tiempo real de cualquier parte del mundo. Con estos últimos se pueden hacer visualizaciones de resultados de investigaciones científicas de vanguardia.

La financiación siempre ha sido un desafío para el Planetario. ¿Cómo sortearlo?

El mercadeo en los centros de ciencia debe estar orientado a hacernos deseables, a mostrar cómo suplimos las necesidades de la sociedad y la industria en temas como la responsabilidad social empresarial. Estamos tratando de comunicarnos en esos escenarios empresariales y abriendo una nueva ala de trabajo internacional, presentándonos a convocatorias para generar alianzas.

Desde hace unos años, los planetarios portátiles han ido ganando terreno. ¿Qué opinión tiene de ellos?

Son una herramienta muy fuerte. Desde hace 6 o 7 años empezaron a aparecer los digitales, y centros como Maloka, el Planetario de Medellín y nosotros los tenemos, porque son una forma de atender las necesidades de las comunidades llegando hasta ellas de una forma práctica y económica. En este momento, por la pandemia, están quietos, pero va a ser una punta de lanza de la reactivación.

El Planetario, además de estar localizado en el corazón de la capital, también está muy metido en el corazón de los bogotanos; es una insignia del pensamiento científico de la ciudad FACEBOOK

TWITTER

Como astrónomo, ¿qué valor agregado le da al Planetario?

Los centros de ciencia han sido tímidos a la hora de hablar sobre los temas de vanguardia en la ciencia, y se quedan en lo tradicional, que es algo que la gente tiene mucho más cerca. Actualmente, hay una crisis del pensamiento crítico en la sociedad, y aunque mucha gente piensa que la ciencia contemporánea es muy compleja, yo creo que es comprensible, que se puede discutir, que es cercana a lo que vivimos. Que si hablamos de aceleradores de partículas, la gente lo entienda sin que haya estado en uno de ellos.



Si esto está en el lenguaje de las personas, ellas empezarán a participar en las discusiones. Colombia es un país con bajos niveles de conectividad, así que temas como los satélites deberían ser importantes, y solo lo serán si la gente les da valor y es capaz de pronunciarse. Parte de nuestro papel es decirles a las personas que la ciencia hace parte de su vida y que sus decisiones mejoran su estilo de vida. Parte de mi objetivo es derribar el mito, el cliché de la ciencia lejana y difícil.

NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

Redactor de Ciencia​@ScienceNico