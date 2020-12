Así hallaron las nuevas pinturas rupestres de La Lindosa

El inicio de esta historia debería remontarse a abril de este año. Sin embargo, solo hasta ahora empieza a conocerse, todo por cuenta del anuncio de un documental producido por la cadena británica Channel 4 y que sería emitido en las próximas semanas.

La producción audiovisual se enmarca dentro de la serie ‘Misterio en la Jungla: Los reinos perdidos del Amazonas’, conducido por Ella Al-Shamahi, paleoantopóloga británica y exploradora de National Geographic. Según informaron diferentes medios y agencias informativas, en uno de los capítulos de su serie, Al-Shamahi presentaría un hallazgo sin precedentes en la Amazonia colombiana: los registros de arte rupestre (pinturas en cavernas) que darían cuenta de la convivencia, sin registros previos, de humanos con megafauna extinta de hace 12. 600 años, én las épocas de la última Edad de Hielo.



Según los medios informativos las imágenes están localizadas en dos yacimientos en la Serranía de La Lindosa (departamento de Guviare) y dibujadas con llamativos tintes rojos. En ellas se aprecian representaciones de diferentes animales, entre los que hay lo que parecen ser perezosos gigantes (denominados científicamente como Metaerium), equinos, monos y hasta murciélagos.

Según lo han replicado decenas de medios de comunicación en todo el mundo, las miles de imágenes “se encuentran entre las representaciones más antiguas de personas que interactúan con las enormes criaturas, incluidos los mastodontes”, y de las cuales, por lo general, “las únicas pistas sobre su apariencia son los restos esqueléticos”.



El hallazgo reportado en el documental británico fue hecho por científicos miembros de LastJourney, un proyecto que busca descifrar, desde diferentes disciplinas científicas como la geología, la paleontología, la antropología y la arqueología, los procesos mediante los cuales los primeros humanos llegaron a poblar las selvas amazónicas. Este proyecto cuenta con la financiación del European Research Council (ERC) y en él participan diferentes instituciones académicas colombianas y británicas.

Detalle de pictografía. Foto: LastJourney

El descubrimiento fue divulgado, originalmente, en un estudio publicado en la revista Quaternary en abril de este año. Sus autores son los investigadores Gaspar Morcote-Ríos, de la Universidad nacional de Colombia; Francisco Javier Aceituno, de la Universidad de Antioquia; José Iriarte y Mark Robinson, de la Universidad Exeter (Reino Unido) y Jeison L.Chaparro, de la Universidad Nacional.



En su estudio, titulado ‘Colonización y poblamiento temprano de la Amazonía colombiana durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano: Nueva evidencia de La Serranía La Lindosa, los académicos dan cuenta de los hallazgos hechos durante una serie de expediciones en el departamento de Guaviare en el 2018. En ese momento, acompañados por un guía local, encontraron tres nuevos páneles con pinturas e hicieron sendas excavaciones que los llevaron a encontrar dos ‘sitios estratificados’, es decir, rastros de material arqueológico enterrado.

Así lo explica el investigador Aceituno: “lo que hay son unas pinturas que plantemos como potencial megafauna extinta. Esta megafauna aparece registrada tanto en páneles que ya habían sido registrados hace tiempo atrás en la Serranía La Lindosa, por ejemplo en Cerro Azul, como en los paneles nuevos. Según lo señalamos en el artículo científico, las fechas de radiocabrbono y las excavaciones indican que estas representaciones datan de hace de 12.600 años, pero también hay fechas mas recientes, de entre 7.000 y 8.000 años”, asegura Aceituno. Según el experto, lo que indicarían estas pinturas es que los humanos pudieron haber convivido con los animales antes mencionados, pero esto solo podría ser confirmado si más adelante encuentran registros fósiles que así lo demuestren.



Jeison Chaparro, de la Universidad Nacional, agrega que el hallazgo se enmarca dentro de una serie de proyectos de investigación liderados por profesores de diversas disciplinas, adelantados desde los años ochenta, y en los que no solo se han reportado las pinturas rupestres de la Lindosa, sino asentamientos humanos en el pasado.



“Las pinturas rupestres son, de lejos, un tema llamativo en esta región y, por tal, uno de los más estudiados. De hecho, varios investigadores han reportado otros nuevos paneles con pictografías en la región de la Lindosa, que aún falta por estudiar”, asegura Chaparro, quien comenta que su proyecto inició en el año 2014 con la participacióde estudiantes de un semillero de investigación, quienes trabajaron, bajo la tutoría del profesor Gaspar Morcote-Ríos, en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, en el sitio de Cerro Azul.

“Las primeras excavaciones se hicieron el año 2015 en Cerro Azul con presupuesto de la Universidad Nacional de Colombia. De esto se escribió un artículo que salió publicado en el 2017. Ese mismo año se desarrolló la segunda temporada de excavaciones en el mismo sitio con presupuestos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh). Allí se integra la Universidad de Antioquia. En el año 2018, se involucra la universidad de Exeter de Inglaterra, donde se logran identificar los nuevos sitios arqueológicos de Cerro Montoya y Limoncillos”, añade.



Para Chaparro, los resultados de estas investigaciones son muy importantes para el estudio del poblamiento de la Amazonia colombiana, no solo por los datos de la potencial presencia humana muy antigua de la última Edad de Hielo, sino por la evidencia encontrada de consumo de plantas y animales que pueden dar pistas sobre la dieta de estas poblaciones.



Y no solo eso: “estas evidencias permiten responder a preguntas de cómo fue el poblamiento de las selvas, la adaptación de estas y los recursos que debieron usar los primeros humanos de la región para incorporarse a estos bosques”, apunta Chaparro.

‘Los locales esperan que este descubrimiento traiga turismo’: Ella Al-Shamahi

Si bien el descubrimiento se remonta al 2018 y el texto científico a abril de este año, fue el documental de Channel 4, del Reino Unido, el que dio a conocer ampliamente en la última semana el trabajo de los científicos que llegaron hasta este lugar en Guaviare.



Ella Al-Shamahi habló con EL TIEMPO sobre la realización del documental y la importancia del lugar.

Hay muchos sitios de arte rupestre en la Lindosa, incluido el sitio turístico de Cerro Azul, pero este es un sitio nuevo y significativo. Foto: Tepuy de Cerro Azul -La Lindosa. LastJourney

¿Por qué decidieron hacer un documental sobre este sitio?, ¿qué fue lo que les llamó la atención?



Hay muchos sitios de arte rupestre en la Lindosa, incluido el sitio turístico de Cerro Azul, pero este es un sitio nuevo y significativo -aún no se le ha dado un nombre-. El equipo que encontró este nuevo sitio es un equipo mixto de arqueólogos británicos, colombianos y sudamericanos



No es extraño encontrar nuevos sitios de arte rupestre en áreas conocidas por el arte rupestre. Es como encontrar una nueva pirámide en una región conocida por las pirámides en la selva o encontrar una nueva momia en una pirámide egipcia. Pero esto es significativo porque los investigadores piensan que es el sitio de arte rupestre más importante en la Lindosa y sitios más grandes que los cercanos como Cerro Azul.



Algunos han dicho que este sitio ya se conocía, que no es nuevo...



Decir que este sitio no es nuevo y que se conocía es incorrecto. Incluso la comunidad local no parece conocerlo. El equipo le preguntó a los locales y ninguno de ellos estaba al tanto de él. Los indígenas que solían vivir allí lo habrían sabido, pero como saben, es un área que estaba muy poblada por las Farc, por lo que quedan pocos indígenas en esa área exacta. Es posible que algunas personas conozcan el lugar y otros que no se hayan documentado, si lo hacen es asombroso y deberían comunicarse con los arqueólogos que puedan estudiarlos.



¿El equipo de ustedes ha seguido investigando en esa misma zona?



Nosotros somos un programa de televisión informando y celebrando este nuevo hallazgo, así como los otros sitios conocidos en la Lindosa (visitamos Cerro Azul). Pero no estábamos involucrados en encontrarlo originalmente.



Como muchos lugares que tienen conflictos, tienen menos personas que buscan en ellos nuevos hallazgos; lo que significa que estos son los lugares donde vendrán los grandes descubrimientos en el futuro. A medida que Colombia se abre, esperamos más y más descubrimientos increíbles.

Pictografías de roedores. Foto: LastJourney

Hay personas que dicen que no se debería publicar la ubicación exacta para que no dañen algo tan valioso...



Cuando hablamos con los locales estaban felices y esperan que traiga turismo. Cerro Azul ya es un lugar turístico y hasta ahora creo que ha estado bien la forma en que interactúan con él. Siempre hay un equilibrio entre la protección y la educación y la celebración. Esta decisión debe ser tomada conjuntamente por los investigadores y la comunidad.

REDACCIÓN CIENCIA

EL TIEMPO@TiempodeCiencia