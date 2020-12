Pilar Archila, la colombiana haciendo bibliometria para el espacio

En las próximas semanas, el equipo científico de la Estación Espacial Internacional (EEI), el laboratorio en la órbita terrestre que en noviembre cumplió veinte años de ocupación ininterrumpida, publicará una revista con la selección de las investigaciones más interesantes de los últimos doce meses y que han sido el resultado de los experimentos de los astronautas en la microgravedad.

Este documento, titulado 'Annual Highlights of Results' (‘Resultados anuales destacados’, en español), es emitido desde el 2012 por la Nasa, una de las cinco agencias espaciales que trabajan en la EEI desde comienzos del milenio. En la revista se abordan los principales estudios de la EEI en áreas como biología y biotecnología, investigación humana, ciencias físicas, desarrollo y demostración de tecnología, y ciencias de la Tierra y el espacio.



Y, por primera vez, el documento estará a cargo de una colombiana, Pilar Archila, quien desde finales del 2017 es administradora de resultados de investigación de la Oficina de Programas Científicos de la EEI. Desde esta posición, Archila revisa todas las investigaciones que se producen en el laboratorio orbital para clasificarlas y organizarlas en una base de datos que puede ser consultada por el público general. Para Archila, haber estado al frente de esta publicación ha sido uno de sus logros profesionales más importantes.



Archila nació en Cúcuta y se crio en Bucaramanga, donde estudió la primaria y el bachillerato hasta que, en el año 2000, dos meses antes de graduarse, viajó junto con su familia hacia Estados Unidos, con la intención de reunirse con algunos parientes de su mamá.



“Tomamos la decisión de viajar antes de mi graduación a propósito, para que yo pudiera entrar al 'high school' y así tener una mayor exposición al inglés y empezar a hacer amigos”, recuerda Archila desde su hogar en Houston, Texas, ciudad en donde está ubicado el emblemático Centro Espacial Johnson, sede del control de las misiones espaciales de la Nasa.



El primer año de la familia Archila en Estados Unidos fue difícil. “Me dio muy duro la nueva comida, me parecía muy distinta de la de Colombia. También tuve dificultades con las relaciones personales no porque la gente fuera mala, sino porque es distinta. Me di cuenta de que la amabilidad es diferente en cada cultura. Pero solo es cuestión de entender esas diferencias y adaptarse”, comenta Archila, quien, al finalizar el colegio, entró a estudiar Psicología en la Universidad de Houston, en donde también hizo su maestría y doctorado en Neurociencia del Desarrollo Cognitivo.



Sus primeras investigaciones estuvieron enfocadas en el cerebro infantil y en los cambios anatómicos y funcionales relacionados con el lenguaje. En esos años, Archila centró su trabajo en la percepción de los estímulos auditivos en las personas. Fue así como, durante cuatro años, hizo un postdoc en Neuroanatomía en el Texas Medical Center y, en 2017, se postuló para un trabajo en Barrios Technology, una compañía que es contratada por la Nasa para analizar y escribir acerca de la ciencia que viaja a la EEI. Para ese momento, Archila ya se había casado con un filipino, con quien tiene dos hijos: Nicolás, de 8 años, y Camilo, de 2.



Archila obtuvo el puesto desde el cual ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano lo que pasa en la EEI.



“Es emocionante leer todas esas publicaciones científicas y ver todo lo que hemos aprendido sobre el cuerpo humano en temas como el sistema musculoesquelético, el desarrollo de vacunas y medicinas. A partir de esto hacemos recomendaciones al Gobierno sobre las áreas científicas en las que hay vacíos y que deberían recibir financiación, algo fundamental en un momento en el que estamos entrando en la era de la comercialización del espacio. El objetivo es atraer investigadores para que lleven a cabo estudios que, eventualmente, puedan generar un retorno económico”, explica.



En los últimos tres años, Archila ha revisado alrededor de 500 investigaciones de todas las áreas conducidas en la EEI, principalmente en las relacionadas con el cuerpo humano. La mayoría están orientadas a entender cómo afecta la microgravedad el sistema musculoesquelético y el comportamiento del cerebro y de distintos órganos durante el vuelo espacial. Al comparar este trabajo con su labor de investigación en las universidades, Archila asevera que, aunque hay similitudes, son más las diferencias.



“En primer lugar, porque en la EEI estoy expuesta a muchos tipos de investigaciones, mientras que en la universidad mi trabajo encajaba con una sola área de estudio, que eran las neurociencias”, reflexiona.



“En ambos –sostiene– estamos hablando de ciencia, es decir, de datos, pero se hacen cosas diferentes con ellos. En la universidad se trataba más de analizar, de hacer correlaciones de patrones; ahora es manejo y organización de datos, contabilizar y clasificar las investigaciones. Es más parecido a reportar que a descubrir”.



Según Archila, así es como logran aconsejar y orientar al Gobierno estadounidense acerca de qué áreas pueden generar un retorno en la inversión que se ha hecho para financiar los experimentos de la EEI. “Ellos esperan saber cómo el dinero invertido genera aplicaciones tecnológicas y diferentes avances en X o Y campos”, continúa.



Archila considera que el principal aporte de la EEI ha sido su capacidad de impulsar la colaboración internacional en medio, incluso, de los problemas políticos entre países: “Este laboratorio ha demostrado el valor de la amistad entre agencias espaciales para alcanzar los resultados científicos. Es una muestra del poder de la unión, con la ciencia como último fin”, afirma. Y continúa: “Antes de convertirse en un laboratorio, estas agencias espaciales se tardaron varios años en llevar todas las piezas y módulos al espacio para armarlas, lo cual implicó una coordinación extensa. Me parece admirable engranar a tantas personas con diferentes idiomas, culturas, países... todos entendiendo la ingeniería de la misma manera. Es fantástico”.

Ciencia más allá de la Tierra

¿Que sabemos ahora que no sabíamos hace 20 años?



“En física, uno de los avances más interesantes y que han revolucionado la forma de pensar tiene que ver con los estados de la materia. La mayoría de las personas sabemos que existen el líquido, sólido y gaseoso, pero gracias a los estudios en la EEI sabemos que hay un cuarto estado, que es el plasma, el cual se encuentra entre sólido y líquido, y es muy abundante en el espacio”, explica Archila.



Y añade que cuando lo aprendió quedó perpleja: “Nunca lo había escuchado, y creo que es algo que siguen sin enseñar en los colegios”, dice.



Desde su posición actual, Archila también ha tenido la oportunidad de acercarse a su campo de investigación original, las enfermedades neurodegenerativas, más específicamente, el alzhéimer y el párkinson. Según dice, el espacio es un lugar ideal para estudiar estos males porque, a diferencia de la Tierra, donde las células están ‘aplastadas’ por la gravedad, en la microgravedad ellas se pueden ver expandidas tridimensionalmente.



“Esto ha permitido estudiar las células en un detalle sin precedentes y avanzar en materia de genética, fármacos y vacunas. Lo importante es que se están respondiendo preguntas que no solo son útiles para los astronautas, sino para el público en general y para la ciencia acá en la Tierra”, asevera.



Sobre uno de los experimentos más interesantes –y mediáticos– que ha llevado a cabo la EEI en los últimos años, el de los gemelos Scott y Mark Kelly, en el que uno de los dos, Scott, viajó al espacio mientras el otro se quedó en la Tierra, Archila destaca sus aportes relacionados con el envejecimiento.



“Esta investigación me encanta. Desde hace tiempo, los científicos conocen la relación entre la longitud de los telómeros, que es la parte final de los cromosomas, y el envejecimiento. Saben que, conforme nos hacemos viejos, los telómeros se van acortando. ¡Pues los científicos encontraron que, en el caso de Scott Kelly, sus telómeros se han alargado gracias a sus viajes al espacio en lugar de acortarse!, cuenta, emocionada, Archila.



En cuanto a los obstáculos que ha tenido que enfrentar en el desarrollo de su carrera, la científica sostiene que el más grande ha sido tener que desempeñarse simultáneamente como madre y profesional: “Ser mujer y ser inmigrante, eso uno lo ignora enfocándose en los estudios, pues acá todos tenemos las mismas oportunidades. Pero cuando uno tiene hijos empieza a tener menos tiempo y debe equilibrar las prioridades muy bien”, dice.



Archila ve la nueva era espacial como una era de cambio, una en la que la Nasa, la principal potencia mundial en esta arena, está cada vez más enfocada en fortalecer sus relaciones con las empresas privadas.



“La cultura dentro de la agencia está cambiando; ya no es como en los años 50, cuando la Nasa decía: ‘Esto es así, y así es como se debe hacer’. Ahora permiten que los contratistas aporten ideas y hagan el trabajo, mientras el Gobierno se encarga de aprobar, de poner las reglas y de vigilar que se siga la agenda gubernamental”, dice.

“En este sentido, es difícil tomar crédito por una sola cosa, pero creo que esta publicación en la que trabajé, con todo este análisis de datos, es muy gratificante”, señala.



Archila considera que su mayor logro ha sido poder participar en todo ese trabajo colaborativo y coordinado que se adelanta en la EEI, un lugar que, dice, “es todo un universo de ciencia, que ha logrado hacer que muchas investigaciones se vuelvan populares”.



NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

Redactor de Ciencia