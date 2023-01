El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación recibió una comunicación por parte de la organización Peta (People for the ethical treatment of animals) en la que señalan haber obtenido documentos públicos y reportes que documentan presunto maltrato animal y posible falla en el cumplimiento de estándares de integridad científica con relación a proyectos financiados por el gobierno colombiano.



Ante las denuncias Minciencias dio a conocer en un comunicado que en calidad de ente financiador de investigaciones desarrolladas por entidades e investigadores denunciados por Peta, está realizando un levantamiento de información interna con los soportes de supervisión y seguimiento de estos proyectos.



Adicionalmente, la cartera informó que solicitará a los investigadores involucrados que se pronuncien frente a estas denuncias y envíen los soportes que consideren necesarios.

Una vez Minciencias cuente con la información consolidada, anunció que solicitará a los entes de control y autoridades competentes se realicen las investigaciones pertinentes y tomen las acciones a las que haya lugar.



"Frente a estas denuncias, también es importante aclarar que el Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación está trabajando al interior de la entidad para que los procedimientos de supervisión y seguimiento, así como los instrumentos y mecanismos de participación sean cada vez más rigurosos, efectivos y transparentes, que puedan generar la confianza requerida y fomentar que las investigaciones del país se desarrollen de acuerdo con los lineamientos, leyes y estándares nacionales e internacionales que así lo exigen", dice el comunicado emitido por la cartera sobre el tema.



