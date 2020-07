Todo listo para Perseverance, la nueva misión de la Nasa hacia Marte

Han pasado nueve años desde que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) envió un vehículo a recorrer la árida superficie del planeta rojo. Fue en noviembre de 2011 que un cohete Atlas V de la empresa United Launch Alliance despegó desde el Centro Espacial Kennedy (en la Florida), para, nueve meses después, poner sobre Marte al ya famoso ‘rover’ Curiosity.

Y, este jueves, la Nasa emprende una travesía con similares características pero con renovados retos. Desde la misma plataforma de lanzamientos del complejo espacial iniciará, a las 6:50 a. m. de Colombia la misión Mars 2020, cuyo objetivo será explorar Marte con Perseverance, un vehículo todoterreno que, para muchos, puede ser considerado el hermano de Curiosity.



Perseverance tendrá cuatro objetivos primordiales: caracterizar la geología marciana, determinar si hay o ha habido vida en el planeta, medir variables climáticas y preparar la llegada de los primeros humanos al vecino planeta.



Para cumplir con estas metas, Perseverance cuenta con un amplio repertorio de instrumentos y experimentos. Algunos de estos son: 23 cámaras, sensores climáticos como Meda, capaz de medir la presión, la temperatura, la humedad, la velocidad y hasta la forma y el tamaño del polvo del suelo; Rimfax, un radar de penetración de la superficie que proporcionará datos de gran precisión del subsuelo marciano y Pixl y Sherlock, dos espectrómetros que analizarán los químicos y minerales del planeta.



Persevarance también llevará dos herramientas sin precedentes en la historia de la exploración planetaria: Moxie, que convertirá el abundante CO2 de la atmósfera marciana en oxígeno, y el Sistema Recolector de Muestras, un robot capaz de taladrar el suelo, tomar muestras y almacenarlas en dispositivos que la Nasa espera recuperar en la próxima década y traerlas de regreso a la Tierra en una nueva misión.



Otro de los hitos que marcará Perseverance lo logrará gracias a su compañero de travesía por los más de 60 millones de kilómetros que separan a la Tierra de Marte: se trata de Ingenuity, un pequeño helicóptero que, de funcionar, sería la primera aeronave en sobrevolar y reconocer otro planeta a unos pocos metros de la superficie.



Los curiosos nombres de estos aparatos fueron escogidos luego de concursos en los que participaron miles de estudiantes de todo Estados Unidos. Mientras que Perseverance fue propuesto por Alexander Mather, de séptimo grado en Virginia, Ingenuity lo postuló Vaneeza Rupani, de grado 11 en el estado de Alabama.



“Marte es el planeta más estudiado después de la Tierra. Su exploración inició en la década de los 60 del siglo pasado con naves que pasaron muy cerca y ha continuado con decenas de orbitadores, aterrizadores y róvers, como Perseverance, los cuales han sido enviados no solo por la Nasa, sino por diferentes agencias espaciales del planeta”, explica la geóloga planetaria Adriana Ocampo.



Ocampo agrega que gracias a estas investigaciones ya se puede afirmar, casi con total certeza, que en Marte no hay vida inteligente, por lo cual el objetivo ahora es intentar establecer si tiene, o tuvo en el pasado, vida microbiana. Esto es precisamente lo que hará Perseverance.



Pero no solo eso. La misión significa un paso fundamental para preparar la llegada de los primeros humanos al planeta rojo, un empresa que la Nasa planea para la década de 2030 y para la cual, un paso previo será el programa Artemisa, que llevará hombres y mujeres a la Luna antes de terminar esta década.

Seis meses y medio de viaje

El desarrollo de la misión ha estado a cargo, mayoritariamente, del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas inglés) de la Nasa en Pasadena, California. Además, en el proyecto han participado más de una decena de instituciones académicas y científicas, entre las que se destacan la Universidad Estatal de Arizona, el Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el Establecimiento Noruego de Investigación en Defensa y el Laboratorio Nacional de Los Alamos.



El equipo ha trabajado durante más de una década para poner a punto a Perseverance, que espera hacer su amartizaje el 18 de febrero en el cráter Jezeero, una zona en la que, según los científicos, hace 3.500 millones de años estuvo el delta de un río que, al inundarse, formó un lago que hoy tiene esta forma.



Dicha locación se ubica la cuenca conocida como Isidis Planitia, y que fue identificada por la misión Mars Recoinassance Orbiter, que examina la superficie masrciana en busca de sitios atractivos para la investigación.



De acuerdo con la Nasa, la ventana de lanzamiento estará abierta hasta el 15 de agosto, con diferentes oportunidades cada día, dependiendo de si el lanzamiento debe ser postergado.



REDACCIÓN CIENCIA