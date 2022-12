Un tubo de titanio que contiene una muestra de roca descansa sobre la superficie de Marte tras ser depositado allí el 21 de diciembre por el rover Perseverance de la Nasa.



A lo largo de los próximos dos meses, el vehículo depositará un total de 10 tubos en el lugar, denominado "Three Forks", construyendo así el primer depósito de muestras de la humanidad en otro planeta. Este depósito constituye un primer paso histórico en la campaña de recogida de muestras de Marte.

Perseverance ha estado tomando muestras por duplicado de los objetivos rocosos que selecciona la misión. Actualmente, el rover tiene en su vientre las otras 17 muestras (incluida una muestra atmosférica) tomadas hasta el momento.

Según lo previsto en la operación de retorno futuro de muestras desde Marte, conocida como MSR, el rover dejaría muestras a un futuro módulo de aterrizaje robótico. Éste, a su vez, utilizaría un brazo robótico para colocar las muestras en una cápsula de contención a bordo de un pequeño cohete que despegaría hacia la órbita de Marte, donde otra nave espacial capturaría el contenedor de muestras y lo devolvería sano y salvo a la Tierra.

Facebook Twitter Linkedin

Primera muestra del depósito de diez que Perseverance deja en suelo marciano. Foto: Nasa

El depósito servirá de reserva en caso de que Perseverance no pueda entregar sus muestras. En ese caso, se recurriría a un par de helicópteros de recuperación de muestras para terminar el trabajo. La misión ha preparado un 'mapa del tesoro' con las ubicaciones precisas de cada muestra.



La primera muestra en caer fue un núcleo de roca ígnea del tamaño de una tiza llamado informalmente "Malay", que fue recogido el 31 de enero de 2022 en una región del cráter Jezero de Marte llamada "South Séítah". El complejo Sistema de Muestreo y Almacenamiento de Perseverance tardó casi una hora en recuperar el tubo metálico del interior de la panza del rover, verlo por última vez con su CacheCam interna, y dejar caer la muestra unos 89 centímetros sobre un trozo de superficie marciana cuidadosamente seleccionado.



Pero el trabajo no había terminado para los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, que construyó Perseverance y dirige la misión. Una vez confirmada la caída del tubo, el equipo colocó la cámara WATSON, situada en el extremo del brazo robótico de Perseverance, de 2 metros de longitud, para mirar por debajo del vehículo y asegurarse de que el tubo no había rodado por la trayectoria de las ruedas del vehículo.



También querían asegurarse de que el tubo no había aterrizado de tal manera que quedase de pie sobre su extremo (cada tubo tiene una pieza final plana llamada "guante" para que sea más fácil de recoger por futuras misiones). Eso ocurrió menos del 5% de las veces durante las pruebas con el gemelo terrestre del Perseverance en el Mars Yard del JPL. En caso de que ocurra en Marte, la misión ha programado una serie de órdenes para que Perseverance golpee cuidadosamente el tubo con parte de la torreta situada en el extremo de su brazo robótico.



En las próximas semanas, tendrán otras oportunidades de ver si Perseverance necesita utilizar la técnica a medida que el rover deposite más muestras en el depósito de Three Forks.



"Ver nuestra primera muestra en el suelo es un gran broche de oro para el período principal de nuestra misión, que termina el 6 de enero", dijo en un comunicado Rick Welch, director adjunto del proyecto Perseverance en el JPL.