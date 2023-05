El tamaño del pene durante una erección varía: mientras que algunos crecen mucho más cuando la sangre fluye por el tejido esponjoso, en comparación con su estado flácido; otros no muestran cambios realmente significativos. A esta diferenciación se le conoce como pene de sangre y pene de carne.

De acuerdo con el urólogo Jorge Saldaña, en diálogo con ‘La República’, un pene de sangre es aquel que aumenta considerablemente su tamaño cuando se erecta. Aunque no existe una medida específica, puede llegar a crecer hasta cinco veces más su tamaño en reposo.

“En el caso de los penes de sangre, no hay una medida. Puede tener 3 centímetros (cm) normal, pero un día entrenando en el gimnasio puede tener 4 y un día de verano 5 cm. Depende mucho del músculo que reacciona a ciertos estímulos, como el agua o el frío”, comenta el especialista al medio citado anteriormente.



El urólogo Daniel Carrillo explica que aquellos que poseen pene de carne tienen en su cuerpo cavernoso con músculo liso poco elástico, además de una piel más gruesa y un glande de mayor tamaño. A diferencia del pene de sangre, que dentro su composición suele tener una mayor cantidad de vasos sanguíneos y un músculo liso mucho más elástico y menos denso.

El pene de carne, en contraposición, no muestra grandes cambios al pasar de flácido a erecto. Aunque su cambio de tamaño es casi imperceptible, suelen tener muy marcadas las venas superficiales, principalmente una gran vena dorsal, señala Carrillo en su blog.

“Se necesita presión arterial alta para poder estirar el pene en toda su longitud, por lo que un menor flujo de sangre o un revestimiento interno más rígido/más grueso pueden restringir la longitud total del pene”, dice el urólogo Judson Brandeis para ‘Mic’.



Entre los factores que pueden influir entre un pene de sangre y un pene de carne se encuentra la elasticidad del tejido, pues la capacidad de estiramiento repercute directamente en la apariencia órgano, esto incluye las capas externas de la piel, las capas internas del tejido fibroso y los ligamentos que unen el aparato reproductor masculino al cuerpo.



“Lo que hace que un pene sea más elástico es la cantidad de colágeno y elastina en sus tejidos y, a veces, esto puede ser genético”, señala Michael Ingber, cirujano reconstructivo y urólogo estadounidense, a ‘Mic’.

Esta teoría también la comparte Saldaña, quien señala que la ocurrencia de este tipo de erecciones tiene que ver con el fenotipo de la persona. “Depende de cada uno. Rasgos que se heredan con el tipo de nariz u ojos, etc. Otra razón puede ser por el tamaño del prepucio. Existe el prepucio corto, que se llama fimosis o frenillo corto”, agrega.

¿Puede influir el tamaño del pene erecto en la vida sexual?

Aunque se tiende a pensar que un pene puede llegar a brindar más placer que otro, la realidad es que son muchos los expertos que señalan que, en realidad, no juega un papel determinante a nivel físico.



“Ambos brindan y reciben placer por igual. Los de pene de carne se suelen acomplejar porque sienten que no tienen un crecimiento proporcionado, pero el placer no está en el tamaño”, detalló el sexólogo Gary Rivera a ‘La República’.



Este argumento también lo respalda Carrillo, quien sugiere que tener uno u otro tipo de pene no influye en el desempeño sexual. Esto solamente si se habla a nivel físico, porque a nivel emocional puede tener otras repercusiones para los hombres.

Debra Laino, terapeuta de relaciones, educadora sexual y autora, detalló para ‘Health’ que los pensamientos intrusivos asociados tanto al tamaño del pene como a la eyaculación precoz o disfunción eréctil pueden tener un impacto en la salud mental de los hombres. De allí que resulta clave “normalizar la diversidad en tamaño, así como las muchas formas de tener relaciones sexuales y ser sexuales entre sí”.



No existe unanimidad a la hora de determinar si un pene es de sangre o de carne. Sin embargo, un estudio reciente compartido en el Congreso de la Asociación Europea de Urología (EAU) en Milán, llegó a la conclusión de que si el pene de una persona aumentaba de tamaño en más del 56 por ciento durante la erección, se podía considerar que era de sangre. En cambio, si su órgano aumentaba de tamaño en menos del 36 por ciento, era de carne.

¿El pene de sangre y de carne puede cambiar con el tiempo?

Con el tiempo, y gracias al aumento de tejido conectivo, es posible que los hombres pasen de tener un pene de sangre a uno de carne. “A medida que los hombres envejecen y tienen menos erecciones, el tejido que recubre el pene no se estira tan fácilmente”, afirma Brandeis.



La clínica Andromedi explica que el envejecimiento hace que el colágeno y las fibras elásticas que conforman el tejido eréctil del pene (cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso), disminuyan. Esto, inevitablemente, afecta la capacidad de estiramiento del pene tanto en flacidez como en erección.

“Otros cambios en la anatomía y fisiología de los genitales masculinos asociados a la edad y la vejez, son los hormonales. Los niveles de testosterona comienzan a disminuir después de que una persona alcanza los 40 años de edad, lo que puede causar que el pene se encoja lentamente”, detalla la institución médica.



El flujo sanguíneo también puede traer consecuencias en la apariencia del pene erecto. Cualquier condición que lo altere se verá reflejada en su tamaño.

¿El tamaño importa? Así ha cambiado el tamaño del pene

