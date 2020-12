Parques Nacionales anuncia reapertura de Caño Cristales

Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, le dijo a este diario que el Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena, en el departamento del Meta, y el cual es reconocido mundialmente por albergar a Caño Cristales, el ‘río de los cinco colores’, volverá a abrir sus puertas al público a partir del 12 de diciembre.

El anuncio se da pocos días después del asesinato de Javier Francisco Parra, quien era conocido en el Meta por su trabajo como protector de Caño Cristales y murió a manos de dos sicarios, se cree, por su defensa del medioambiente en esta región, golpeada por los grupos dedicados a la deforestación.



(Le puede interesar: La carrera del hidrógeno, una oportunidad para América Latina)



De acuerdo con Miranda, el parque había permanecido cerrado debido a la pandemia, y su apertura estaba prevista para el mes de diciembre, pero, según dijo, el gobernador del Meta y la Fuerza Pública se comprometieron la semana pasada a reforzar la seguridad del parque.



“La fecha programada es el 12 de diciembre. Pero para que esto ocurra, Cormacarena tiene que estar preparada y, lo más importante, los operadores turísticos tienen que estar dispuestos a reanudar sus operaciones y los turísticas deben tener la voluntad de visitar el parque”, señaló la directora de Parques Nacionales.

Como están pasando las cosas de orden público, consideramos que la situación no nos presenta las mejores condiciones FACEBOOK

TWITTER

“La situación este año ha sido particularmente difícil, pues cabe recordar que, a principios, hubo un episodio complicado en el que se presentaron amenazas, nos quemaron una cabaña y nos robaron unos motores en los parques del sur del Amazonas. En ese momento, el Presidente dio la orden de que se reforzaran las medidas de seguridad para que los guardaparques pudieran volver a sus cabañas”, dijo Miranda, y agregó que, poco a poco, aunque los guardaparques han tenido que trabajar remotamente los últimos meses por la pandemia, la situación se ha ido normalizando en los parques La Macarena, Tinigua y Picachos.



Vea también: Asesinato de defensor de Caño Cristales deja en alerta a la Amazonia



El TIEMPO consultó a uno de los operadores turísticos del parque La Macarena, quien pidió que no se revele su identidad. El hombre aseguró que, de un grupo de veinte operadores, quince ya tomaron la decisión de no trabajar en lo que queda de la temporada, argumentando, en primer lugar, razones climáticas y, en segundo, motivos de seguridad.



“Ya estamos entrando en la época de verano y el nivel del agua del río disminuye considerablemente, y este es uno de los principales atractivos que vienen buscando los turistas. Además, como están pasando las cosas de orden público, consideramos que la situación no nos presenta las mejores condiciones, así que creemos que si continuamos con las operaciones, podríamos llegar a ponernos en riesgo no solo a nosotros como operadores, sino a los turistas que nos visitan”, afirmó el operador.



Además: El alga destructiva que amenaza los arrecifes de coral en el Caribe



Y agregó que este año, cuando el parque solo estuvo abierto unas pocas semanas en los primeros meses, han pasado momentos muy difíciles, que los han obligado a subsistir con sus ahorros. “Esperamos que las condiciones climáticas cambien y, sobre todo, que mejore la seguridad del parque, para que podamos seguir mostrándole al mundo la belleza escénica que es la principal motivación de los viajeros que vienen a visitarnos”, concluyó.



MEDIOAMBIENTE