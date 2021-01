Para 2050, la humanidad estará amenazada por viejas represas

En 2050, la mayoría de las personas de la Tierra vivirán aguas abajo de decenas de miles de grandes presas construidas en el siglo XX, muchas de ellas ya operando más allá su vida útil, lo que supone una amenaza creciente.



Según alerta un análisis de Instituto Universitario de las Naciones Unidas sobre el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH), la mayoría de las 58.700 grandes represas en todo el mundo se construyeron entre 1930 y 1970 con una vida útil de entre 50 y 100 años, y advierte de que a los 50 años una gran presa de hormigón "muy probablemente comenzaría a mostrar signos de envejecimiento".

Estas señales del envejecimiento incluyen casos cada vez mayores de fallos de presas, costos crecientes de reparación y mantenimiento, aumento de la sedimentación del embalse y pérdida de la funcionalidad y efectividad de una presa, manifestaciones "fuertemente interconectadas", dice el documento.



El informe afirma que las presas bien diseñadas, construidas y mantenidas pueden alcanzar "fácilmente" los 100 años de servicio, pero predice un aumento del "desmantelamiento", fenómeno que está ganando terreno en Estados Unidos y Europa-, ya que las limitaciones económicas y prácticas impiden mejorar las presas envejecidas o si su uso original ha quedado obsoleto.



En todo el mundo, el enorme volumen de agua almacenado detrás de las grandes represas se estima en 7.000 a 8.300 kilómetros cúbicos. El informe proporciona una descripción general de las represas por región del mundo y función principal: suministro de agua, riego, control de inundaciones, energía hidroeléctrica y recreación.



También detalla el riesgo cada vez mayor de las presas más antiguas, el aumento de los gastos de mantenimiento, la funcionalidad en declive debido a la sedimentación, los beneficios de restaurar o rediseñar los entornos naturales y los impactos sociales, a favor y en contra, que deben ser sopesados por los responsables políticos al decidir qué hacer.



En particular, "la naturaleza de estos impactos varía significativamente entre países de ingresos bajos y altos", señalan en un comunicado.



El análisis también incluye estudios de casos de desmantelamiento o envejecimiento de presas de Estados Unidos, Francia, Canadá, India, Japón, Zambia y Zimbabwe.



"Este informe tiene como objetivo atraer la atención mundial sobre el problema progresivo del envejecimiento de la infraestructura de almacenamiento de agua y estimular los esfuerzos internacionales para hacer frente a este riesgo emergente y creciente del agua", explica el coautor Vladimir Smakhtin, director del UNU-INWEH.



"Se subraya el hecho de que la frecuencia y la gravedad crecientes de las inundaciones y otros eventos ambientales extremos pueden sobrepasar los límites de diseño de una presa y acelerar su proceso de envejecimiento", añade.



"Por lo tanto, las decisiones sobre el desmantelamiento deben tomarse en el contexto de un clima cambiante".



Por su parte, Duminda Perera, autora principal e investigadora principal de UNU-INWEH, señala que "este problema del envejecimiento de las grandes represas enfrenta hoy en día a un número relativamente pequeño de países: el 93% de todas las grandes represas del mundo están ubicadas en solo 25 naciones".



"La construcción de grandes presas surgió a mediados del siglo XX y alcanzó su punto máximo en los años sesenta y setenta, especialmente en Asia, Europa y América del Norte, mientras que en África el pico se produjo en la década de 1980. El número de grandes presas construidas después disminuyó continua y progresivamente", dijo Perera.



Según el informe, es poco probable que el mundo sea testigo de otra gran revolución en la construcción de presas como a mediados del siglo XX, pero las construidas entonces inevitablemente achacarán su edad.



China tiene 23.841 grandes presas (40% del total mundial). Y 32.716 grandes represas (55% del total mundial) se encuentran en solo cuatro países asiáticos: China, India, Japón y la República de Corea, la mayoría de las cuales alcanzará el umbral de 50 años relativamente pronto. Lo mismo ocurre con muchas de las grandes en África, América del Sur y Europa del Este.



El ritmo de construcción de grandes presas se ha reducido drásticamente en las últimas cuatro décadas y continúa disminuyendo en parte porque "las mejores ubicaciones para tales presas en todo el mundo han ido disminuyendo progresivamente, ya que casi el 50% del volumen mundial de ríos ya está fragmentado o regulado por presas", dice el informe.



Además, existe una gran preocupación con respecto a los impactos ambientales y sociales de las represas, y las grandes en particular, así como las ideas y prácticas emergentes sobre los tipos alternativos de almacenamiento de agua, las soluciones basadas en la naturaleza y los tipos de producción de energía más allá de la energía hidroeléctrica.



La seguridad pública, el aumento de los costos de mantenimiento, la sedimentación de embalses y la restauración de un ecosistema fluvial natural son algunas de las razones que impulsan el desmantelamiento de las presas.



Sin embargo, la mayoría de las construcciones de este tipo jubiladas hasta la fecha han sido pequeñas. El desmantelamiento de grandes presas (definido por ICOLD como 15 o más metros desde el cimiento más bajo hasta la cima, o 5 a 15 metros, conteniendo más de 3 millones de metros cúbicos) está "todavía en sus comienzos, con solo unos pocos casos conocidos en la última década".



"Algunos estudios de casos de grandes presas envejecidas y desmanteladas ilustran la complejidad y duración del proceso que a menudo es necesario para organizar la remoción de la presa de manera segura", agrega el coautor y profesor adjunto de UNU-INWEH R. Allen Curry, con base en la Universidad de New Brunswick.



Incluso la remoción de una pequeña presa requiere años (a menudo décadas) de participación continua de expertos y del público, y extensas revisiones regulatorias, reconoce. Con el envejecimiento masivo de las presas en marcha, es importante desarrollar un marco de protocolos que guiarán y acelerarán la remoción de la presa.



El desmantelamiento también tendrá varios impactos económicos, sociales y ecológicos positivos y negativos que se considerarán en un contexto social, económico y geográfico local y regional "crítico para proteger los objetivos de desarrollo sostenible más amplios de una región", dice el informe.



En general, el desmantelamiento de presas debe considerarse tan importante como la construcción de presas en el proceso general de planificación de los desarrollos de infraestructura de almacenamiento de agua".



"En última instancia, los juicios de valor determinarán el destino de muchas de estas grandes estructuras de almacenamiento de agua. No es un proceso fácil y, por lo tanto, extraer lecciones de las experiencias de desmantelamiento de represas y compartirlas debería ser un objetivo global común", asevera el informe.



"La falta de ese conocimiento y la falta de la reflexión en las políticas y prácticas regionales y nacionales relevantes puede afectar progresiva y adversamente la capacidad de administrar la infraestructura de almacenamiento de agua adecuadamente a medida que envejece", concluyen.



