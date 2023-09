Los humanos dejarían de tener control sobre la Tierra en millones de años. Las condiciones climáticas provocarían que el territorio que conocemos se transforme totalmente y nazca un supercontinente, detalla un estudio científico de la Universidad de Bristol, Inglaterra.

Alejandro Farnsworth, Y. T. Eunice Lo, Pablo J. Valdés y otros cinco estudiosos, en áreas de la geología, sociología, cambio climático y matemáticas, diseñaron modelos climáticos por supercomputadora para determinar cuándo las temperaturas se incrementarían al punto de que el planeta se fusione.

El estudio 'Climate extremes likely to drive land mammal extinction during next supercontinent assembly', publicado en la revista Nature Geoscience, afirma que se crearía Pangea Última, un vasto desierto en el que los humanos no tendrían la capacidad para sobrevivir.

¿Cómo será Pangea Última?

El término Pangea no es nuevo para la historia del planeta Tierra. Hace más de 250 millones de años existía el supercontinente con dicho nombre, el cual agrupaba gran parte de la masa terrestre.

En el período del Jurásico, se fragmentó poco a poco hasta que formaron los continentes que conocemos junto al Océano Atlántico y el Índico, como reseñan los documentos científicos.

Ahora, los estudiosos de la prestigiosa universidad creen que los continentes volverían a unificarse en lo que denominan Pangea Última, como consecuencia de un ambiente extremadamente cálido que repercutiría en la resiliencia de los ecosistemas.

A partir de los modelos matemáticos que simulan cuáles serán las condiciones de la Tierra, en cuanto a humedad, lluvia y temperatura, aseguran que termómetro podría subir a 40 y 50 grados Celsius.

Estas temperaturas, "agravadas por altos niveles de humedad, finalmente sellarían nuestro destino", sentencia Farnsworh.

¿Cuándo se formará Pangea Última?

Según los expertos, en 250 millones de años nacería el 'supercontinente' que terminaría la vida de los mamíferos "al exceder sus tolerancias térmicas".

"Los humanos, junto con muchas otras especies, morirían debido a su incapacidad de eliminar este calor a través del sudor, enfriando sus cuerpos", añade Farnsworh.

Entre el 8 % y 16 % de la Tierra sería habitable, lo que reduce la posibilidad de que los mamíferos encuentren un refugio.

"Solo los mamíferos migratorios altamente especializados podrían competir. Sin embargo, incluso una estrategia migratoria puede ser peligrosa para los mamíferos debido a los desiertos y la aridez en todo el continente", dice el artículo científico.

¿Qué se puede hacer para evitar un planeta inhabitable?

El grupo de científicos internaciones califica como "sombrías" las perspectivas del futuro, por lo que reitera el llamado a detener las emisiones de gases efecto invernadero.

"Es de vital importancia no perder de vista nuestra actual crisis climática. (...) Mientras estamos prediciendo un planeta inhabitable dentro de 250 millones de años, hoy ya estamos experimentando un calor extremo que es perjudicial para la salud humana. Por eso es crucial alcanzar emisiones netas cero lo antes posible", dijo la investigadora de cambio climático Eunie Lo, quien hizo parte del estudio, para la revista especializada Science Daily.

La investigación fue apoyada por el Natural Environment Research Council, una agencia gubernamental de Reino Unido enfocada en el conocimiento de las ciencias atmosféricas, terrestres y biológicas.

Científico advierte 'corrección' poblacional de la humanidad: ¿cuántos sobrevivirían?

Lo dicho por los expertos británicos se une a un artículo científico de Willian Rees, profesor de la Universidad de Columbia Británica, quien asegura que la humanidad "sufrirá una importante 'corrección' demográfica en este siglo XXI".

Aunque hace unas décadas la población aumentaba, para los siguientes años habría una caída fuerte. Vale decir que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2022 llegamos a los 8.000 millones de personas en el mundo.

Pese a que el académico afirma que es "poco probable que el ser humano se extinga", sí abre la puerta para una "corrección demográfica global". Es decir, las tasas de población descenderían hasta que los sobrevivientes se acoplen a los recursos de la Tierra.

"En el peor de los casos, los aproximadamente 1.000 millones de supervivientes se enfrentarán a un retorno a los estilos de vida de la Edad de Piedra. Si este fuera el futuro de la humanidad, no serán los sofisticados urbanos los que sobrevivan, sino los pobres rurales preadaptados y los restantes grupos de pueblos indígenas", dice en su artículo.

