Hurones, gatos y civetas, animales más susceptibles a contraer covid

Los humanos, seguidos de los hurones y, en menor medida, los gatos, las civetas y los perros son los animales más susceptibles a la infección por SARS-CoV-2, según un análisis de diez especies diferentes que han hecho científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de la ciudad española de Barcelona.



Los hallazgos, que publica la revista 'PLOS Computational Biology', detallan que los patos, ratas, ratones, cerdos y pollos tienen una susceptibilidad menor o nula a la infección en comparación con los humanos.



"Saber qué animales son susceptibles al SARS-CoV-2 nos ayuda a prevenir la creación de reservas de animales a partir de las cuales el coronavirus puede volver a emerger con el paso del tiempo", explica el director del CRG y autor principal del estudio, Luis Serrano.



"Nuestros hallazgos ofrecen una pista de por qué la enfermedad infecta a los visones, que están estrechamente relacionados con el hurón. Esta situación se acentúa por sus condiciones de vida en espacios abarrotados y el contacto cercano con trabajadores humanos", detalla.



Según Serrano, "aunque también encontramos una susceptibilidad potencial a la infección en gatos, estos no coexisten con los humanos en las mismas condiciones que otros animales, lo que puede explicar por qué hasta ahora no se conocen casos de personas infectadas por sus mascotas".



Los investigadores estudiaron diez especies, de las que cinco (humanos, gatos, hurones, civetas y perros) tuvieron casos documentados de infección por SARS-CoV-2, mientras que no hay casos detectados en ratones, ratas, cerdos, pollos y patos.



Los científicos utilizaron modelos computacionales para probar cómo el coronavirus usa sus proteínas espiga, que sobresalen de la superficie del virus, para infiltrarse en las células de diferentes animales.



Así comprobaron que las variantes del receptor ACE2, por donde entra el coronavirus, en humanos seguidas de las variantes en los hurones, gatos, perros y civetas tienen mayor afinidad de unión a la proteína espiga viral, mientras que ratones, ratas, pollos y patos tienen poca energía de unión.



También experimentaron con el "índice de adaptación de codones" de las diferentes especies, que es la eficacia del coronavirus para controlar la maquinaria de una célula una vez que ha entrado. Los seres humanos, pollos y patos tienen el índice de adaptación de codones más alto, mientras que las otras especies están peor adaptadas.



Teniendo en cuenta tanto la afinidad de unión como el índice de adaptación de codones, los investigadores concluyeron que los humanos, seguidos por los hurones, y en menor medida por gatos, civetas y perros, son los animales más susceptibles a la infección por coronavirus.



También descubrieron que ciertas variantes humanas de ACE2 mostraban diferencias en la estabilidad y unión a la proteína espiga, una sensibilidad que puede explicar por qué algunas personas sufren síntomas graves de la COVID y otras no.

