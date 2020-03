‘No he sentido miedo en ningún momento’: periodista con Covid-19

Kike Mateu fue el primer periodista en contraer el coronavirus en España. Se contagió durante un viaje a Italia mientras su trabajo, cubriendo un partido de fútbol.



Desde que fue diagnosticado, Mateu se encuentra internado en el Hospital Universitario de Valencia, su ciudad natal.

Mateu ha mantenido al mundo al tanto de su evolución a través de su cuenta de Twitter, llamando la atención sobre esta enfermedad y sobre la importancia de tomar medidas drásticas frente a ella. El viernes, en el día 23 de su aislamiento y mientras esperaba la segunda prueba confirmatoria de que el virus ya no está en su cuerpo, habló con EL TIEMPO. Esta es su historia:



Soy Kike Mateu y tengo 44 años. Fui el primer periodista contagiado por coronavirus en España, país que a día de hoy (viernes), llega a más de 17 mil contagiados y mil muertos por esta enfermedad.



Me contagié el miércoles 19 de febrero en el cumplimiento de mi trabajo, un trabajo que no solo vivo como una responsabilidad, sino como una pasíon: sigo y relato, desde hace 22 años, los partidos del Valencia, el equipo de mi ciudad.



Ese día, el Valencia jugaba contra el Atalanta, por la Champions League, en el estadio San Siro de Milán en el que ahora es el corazón de la epidemia por coronavirus en Italia, el país europeo más afectado por esta epidemia. El partido, que se había planteado jugar a puerta cerrada terminó teniendo público.

El jueves, cuando regresamos a España, estalló la crisis en la región de Lombardía. Y cuatro días después empecé a sentir los síntomas típicos de un leve resfriado: un poco de fiebre, malestar general, tos seca, falta de aire. Como esto es común en invierno no le di mucha importancia.



Tres o cuatro días después, como no mejoraba, fui al hospital. Me hicieron la prueba y determinaron que tenía coronavirus. Desde entonces estoy aquí hospitalizado.



Me encuentro totalmente aislado, no puedo recibir ninguna visita y ninguno de los médicos puede entrar a mi habitación sin protección, porque este virus es muy contagioso y hay que tener mucho cuidado con los pacientes que lo tienen.



La sanidad pública española es muy fuerte, es una de las mejores de Europa y he tenido un trato fantástico por parte de todos los profesionales que hay acá. No me puedo quejar.



Soy consciente de que pertenezco al perfil de población que, según dicen los especialistas, es un 85 por ciento de personas que vivirán el virus con síntomas leves.



Lo cierto es que estos síntomas han durado mucho tiempo, porque una gripa se recupera en 6 o 7 días y, un resfriado, dura 4 o 5. Yo ya voy para los 15 días, porque este virus es muy resistente en el cuerpo.



No sé quién me lo transmitió. Estamos hablando de Milán, una ciudad de dos millones de habitantes, pero creo que me contagié en el metro, que tomé para ir a trabajar.



Lo que me dicen los médicos es que, como el virus no se puede tratar con medicamentos, lo debe matar el cuerpo. El organismo genera los anticuerpos que expulsan al virus. Como cada organismo trabaja a un ritmo distinto, es imposible saber cuándo me voy a recuperar.



Aunque no tengo síntomas, podría seguir infectando a otras personas; así que solo voy a recibir el alta cuando me hagan la prueba de detección del virus, que me la hacen cada tres días, y esta salga negativa. Es la misma prueba que me hicieron para detectar el virus la primera vez.



¿Que a cuántas personas contagié? Afortunadamente ni a mi esposa ni a mi hijo, con quienes vivo. Sin embargo, sí contagié a cuatro compañeros de trabajo, porque en los días siguientes a mi regreso a Valencia seguí trabajando con normalidad porque no tenía síntomas. Dos de ellos ya dieron negativo y salieron de la enfermedad.



Mi mensaje para Colombia, que hasta hoy empieza a enfrentar esta crisis, es que aprenda de lo que ha hecho mal España, que no tuvo previsión y no supo ver el tsunami, un tsunami que la atrapó.



España ahora está en estado de alerta, todo el mundo debe estar en sus casas y solo abren negocios de primera necesidad. Con menos de 200 casos, el Gobierno colombiano debería tomar medidas drásticas rápidamente, porque la única forma de parar el virus es que todo el mundo esté en sus casas.



Los chinos nos dieron una lección cuando, en una semana, cerraron sus ciudades. En Europa no hicimos caso y ahora el virus es incontrolable.



Yo debo ser sincero y decir que no he sentido miedo en ningún momento. Entendí que estaba en el perfil de alguien con organismo normal, que no sufre el virus, que es largo y molesto, pero no letal.



Lo que sí pensé fue ‘qué mala suerte has tenido, mira que eres tonto. Eres el único que va a Italia y regresa contagiado’.



Creo que el desarrollo del virus depende de cómo cada país gestione la situación. En España, ahora mismo hay un estado de alerta y estoy seguro de que se va a prolongar, mínimo, dos semanas más para llegar casi al mes. Esto, para que la famosa curva deje de ascender y empiece a bajar.



Si los gobiernos toman decisiones difíciles, pero rápidas, no se extenderá. Si no, el virus será más difícil de combatir y, con todo el mundo contagiado, y contagiando, entonces durará varios meses como mínimo.



Mi mensaje para todo el mundo es que el pánico no conduce a nada bueno. La inmensa mayoría de la población lo vamos a sufrir. Si uno tiene coronavirus lo último que debe hacer es entrar en pánico. No hay que perder la calma y, sobre todo, proteger a las personas mayores.



NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

REDACTOR DE CIENCIA