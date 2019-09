EE. UU. confirmó que videos de ovnis grabados por pilotos son reales

Entre diciembre del 2017 y marzo del 2018, la academia de artes y ciencias To The Stars publicó tres videos, captados en el 2004 (1) y el 2015 (2), en el que se veían objetos voladores no identificados (ovnis).



Más de un año después de la última publicación, la Marina de Estados Unidos respondió y confirmó que, en efecto, se trata de ovnis.

Joe Gradisher, portavoz de la Marina, le confirmó a la cadena CNN que lo que se ve en las imágenes desclasificadas son “fenómenos aéreos no identificados”.

Los videos

Los clips fueron grabados mientras miembros de la Marina realizaban prácticas aéreas. En ellos se alcanzan a ver “objetos alargados y rápidos”, resaltó CNN, que quedan registrados gracias a infrarrojos.



No obstante, son tan rápidos que es difícil que los sensores los reubiquen.



En dos de los videos, aparte de las imágenes, también quedaron registradas las conversaciones entre dos pilotos.



“Mira esa cosa”, dice uno. “Dios mío, todos van contra el viento”, añade el otro.



Cabe aclarar que si bien la Marina aceptó que lo que se ven son ovnis, no vislumbró qué clase de objetos son, dejando sin confirmación que se trate de extraterrestres.

Ovnis Video de ovnis en campos de entrenamiento de la Marina. Los videos fueron publicados por la academia de artes y ciencias To The Stars

¿Qué buscan?

Gradisher le explicó a CNN que la idea de aceptar que hay ovnis es que los alumnos de la Marina informen sobre este tipo de situaciones.



“Durante muchos años, los pilotos de la Marina no informaron sobre presencia de los ovnis debido al estigma”, dijo el portavoz.



Además, manifestó que la presencia de este tipo de objetos es muy frecuente en los campos de entrenamiento de la Marina, “lo que es riesgoso para la seguridad del vuelo, de los pilotos y para las operaciones en general”.



EL TIEMPO