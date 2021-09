El colombiano que descifró un enigma genético de hace más de 2.000 años

La colección de Botánica Económica de Kew Gardens, el Jardín Botánico de Londres, contiene más de 100.000 objetos, todos hechos de plantas u hongos, cada uno con su propia historia y una gran cantidad de datos aún por descubrir.



En medio de esta extraordinaria recopilación, que demuestra cómo los humanos han usado desde hace milenios estos materiales de la naturaleza, reposaba desde hace unos 50 años un antiguo artefacto egipcio hecho de hojas de palma datilera trenzadas.





El inusual objeto arqueológico fue encontrado en 1971 en un vertedero del complejo del templo de la necrópolis animal de Saqqara, 20 kilómetros al sur de El Cairo y adyacente al valle del río Nilo. Un lugar que hoy en día es considerado patrimonio mundial de la Unesco.



Cuando se excavó por primera vez, se creyó que el objeto era una especie de almohadilla para la cabeza, pero no hubo otros hallazgos en la región que respaldaran este tipo de interpretación. Así llegó a manos de Óscar Pérez Escobar, un colombiano que desde hace cinco años trabaja en Kew Gardens, donde hizo su posdoctorado en 2016 y hoy es investigador líder a sus 32 años.

El estudio contó con la participación de 29 autores, hombres y mujeres de diferentes nacionalidades -tres de ellos latinoamericanos- provenientes de 15 instituciones de cuatro continentes. Foto: Óscar Pérez

Aunque su especialidad, desde que estudió ingeniería agronómica en la Universidad Nacional de Palmira, son las orquídeas, encontró en el estudio de este extraño objeto hecho de hojas de palma una buena oportunidad para aprender nuevas técnicas de arqueobotánica y arqueogenómica, con las cuales se puede conseguir escudriñar en el ADN que aún reposa en la planta para viajar de alguna manera en el tiempo y reconstruir su evolución a lo largo de la historia.



Es un estudio que contó con la participación de 29 autores, hombres y mujeres de diferentes nacionalidades –tres de ellos latinoamericanos– provenientes de 15 instituciones de cuatro continentes.





“Las palmas dátiles son un gran modelo porque son un cultivo, eso quiere decir que hay una gran cantidad de recursos disponibles para uno trabajar, genomas o códigos genéticos de muchos individuos y especies”, explica Pérez Escobar, quien desde sus épocas de estudiante en Colombia, cuando recorría los bosques de niebla para analizar orquídeas, se interesó por entender cómo la genética de las especies de plantas cambia en respuesta a factores como la selección artificial hecha por los humanos o el cambio climático.

¿Cómo se extrae el material genético de una planta tan antigua?

Hacer ese tipo de estudios no es fácil. En los seres vivos, como los humanos, día a día cuando nos exponemos al sol o nos hacemos una herida ocurren mutaciones en el código genético, que pueden ser buenas o malas, pero siempre hay un proceso de reparación que, hasta cierto grado, permite que el ADN se mantenga intacto mientras uno esté vivo.



Pero cuando cortamos un pedazo de una planta o morimos, ese proceso se detiene y el código genético, que podemos imaginar como un hilo larguísimo, se comienza a dividir en pedazos lentamente y a medida que pasa el tiempo, cientos y miles de años, se fragmenta tanto que investigarlo es muy complicado.



Lo que hacemos es ir a laboratorios especializados que trabajan con restos de animales o plantas milenarios, con protocolos especiales en un lugar donde no hay contaminación externa de otros ADN de bacterias o incluso seres humanos. Es muy complejo, en nuestro caso tuvimos que hacer tres intentos, un año de investigación para poder acceder al código genético de esta planta, por la degradación.





¿Para qué lo hicieron?

6.000 años de antigüedad tiene el cultivo de palma dátil desde que fue domesticada en el golfo pérsico Foto: Penelope Dawson-Brown-RBG Kew

La palma dátil, hasta donde sabemos, fue domesticada en el Medio Oriente, y de ahí hubo una introducción a la parte norte de África, por eso hay dos poblaciones genéticas muy grandes, pero cuando uno mira en este último lugar, el código genético es mucho más diverso.



Con diversidad genética quiero decir, por ejemplo, la habilidad de tener mayor diversidad de genes que le podrían permitir adaptarse a condiciones ambientales más variadas o tener cierta resistencia a otras enfermedades, como si tuviera una bolsa con mucha información para seleccionar mejor.



Pero no estaba muy bien entendido cómo fue que esa diversidad se originó en comparación con las poblaciones de Medio Oriente, y en un estudio reciente se descubrió que en parte venía de otra especie, la palma de Creta, que no se cultiva cerca ni tiene nada que ver con la palma dátil.



Con esa evidencia a mano, una pregunta obvia es en qué momento de la historia se dio este intercambio de genes o esta relación amorosa entre la palma dátil y la palma de Creta, que se da ahora en las zonas costeras de Creta y Turquía. El estudio que hicimos fue para responder esa pregunta y averiguar también si la palma dátil tuvo otras relaciones amorosas con otras palmas.

¿Qué encontraron?

Encontramos que la palma de Saqqara –como llamamos la palma de la que está hecho nuestro objeto– hace 2.100 años ya tenía código genético de la palma de Creta, además del de la palma de azúcar, que está presente en partes de India y Bangladés, pero que no comparte rango de distribución con la palma dátil por ahora.



Eso es sorprendente porque cuando uno piensa en especies lo hacemos en unidades que no se relacionan unas con otras, no intercambian genes, y tal vez uno de los aspectos más interesantes del estudio fue pensar en cómo se dio ese intercambio.

Inicialmente se creía que este objeto hecho de hojas de palma servía como una especie de almohadilla para reposar la cabeza. Foto: Óscar Pérez.

¿Cómo pudo pasar?

Tenemos dos hipótesis que estamos investigando, va a ser el tema del próximo estudio. Una es que en ese tiempo las relaciones amorosas se dieron porque esas tres especies compartían rangos de distribución, es decir, ocurrían en el mismo lugar.



La segunda hipótesis es que el hombre pudo traficar las especies de palmas porque en ese entonces Egipto era una ruta de comercio importante y probablemente personas traían semillas de otras palmas, las sembraban ahí y la hibridación ocurrió. Pudo ser inducida por humanos porque hay registros de la historia que nos dicen que en esa época ya hacían cruces artificiales de plantas para mejorar los cultivos, lo cual es fascinante.







¿Cómo descubrieron para qué se usaba el objeto hecho con la palma?

Había muy pocos registros de para qué servía, y la persona que estudió ese objeto en los años 70 pensó que era algo para recostar la cabeza, esa fue la hipótesis que manejamos al principio. Pero seguimos investigando e intentando entender más sobre el objeto, y unos colegas que son parte del estudio y tienen muy buenas conexiones con el Museo Británico, Mark Nesbit y Philippa Ryan, contactaron a una colega egiptóloga que trabajó en la zona.



Por pura casualidad había un objeto muy parecido y de la misma época en el museo que tenía mejor documentación; según los datos, aparentemente el uso que le daban era para sellar jarrones de barro que llenaban con cerveza, semillas o comida como ofrendas que ponían en tumbas de personas muy importantes, como faraones o sacerdotes.

¿Cómo se relaciona la arqueogenómica con el cambio climático?

Una cosa única de la arqueogenómica es que mirando cuál fue la composición genética de una planta o de un animal que existió hace miles o cientos de años se pueden entender muchos de sus rasgos e intentar comprender qué tanto factores como el cambio climático afectan esa composición genética.



Si produjera más datos de este objeto que secuenciamos, podría entender en gran detalle de qué color eran los frutos de esta palma, si era masculina o femenina –las palmas dátiles producen machos y hembras– e incluso podría intentar trazar la trayectoria de qué tanto el tamaño de la población ha cambiado a lo largo del tiempo en respuesta a factores como el cambio climático.



Precisamente por eso me interesé en la arqueogenómica. Si logramos entender en un periodo puntual cómo cambia el código genético de una planta, podríamos hacer proyecciones hacia el futuro, porque lo que vemos con el cambio climático son fluctuaciones que ocurren en el tiempo, que ahora suceden más rápido, pero puedo intentar predecir cómo las plantas y su ADN se van a comportar en respuesta a cambios drásticos del medio ambiente a mediano plazo.

¿Cómo piensa aplicarlo a las orquídeas?

Los métodos de secuenciación que se aplican para entender cómo es la diversidad genética de estos registros arqueobotánicos son los mismos que se aplican a organismos modernos, plantas que aún existen hoy en día, con ligeras modificaciones, pero la forma como se analizan los datos es exactamente igual.



Las orquídeas son muy interesantes porque hay muchas, son 35.000 especies, y la razón por la que son tantas es porque se lograron adaptar, como en el caso de nuestro país y de los Andes, a microambientes. Son plantas que crecen en un lugar muy específico, que requieren condiciones muy específicas para crecer.



Una pregunta ahora con el cambio climático es qué va a pasar cuando las temperaturas aumenten en esos pisos térmicos en donde las orquídeas ocurren, uno puede intentar predecir eso mirando su código genético en gran detalle con los mismos métodos que uno aplica para arqueogenómica.

¿Cuáles serán los próximos estudios?

Tenemos otros objetos que hemos secuenciado que también tienen mucha antigüedad. Uno que aparentemente era un ventilador que también fue hecho con hoja de palma dátil, y tenemos la representación de su código genético con más datos que lo que ya publicamos.

La idea ahora es intentar entender si la palma dátil en las épocas que representan los objetos, de 2.000 a 3.000 años, compartía rangos de distribución con las otras dos palmas con que intercambió genes.

La importancia de la palma datilera

Conocida científicamente como Phoenix dactylifera, ha sido la base de la agricultura de Medio Oriente y África del Norte durante miles de años.



Es uno de los primeros cultivos de árboles frutales domesticados. Son palmas que pueden crecer hasta 23 metros de altura y se cultivan principalmente para producir frutas dulces que se pueden comer crudas o utilizar para producir jarabes, aceites y vinagres.



De hecho, los dátiles son recomendados por la FAO como un producto importante para la alimentación del futuro debido a que son ricos en hierro, potasio, calcio y magnesio, además de ser una fuente importante de fibra.



