¿Alguna vez se ha preguntado cómo eran sus ancestros? Posiblemente compartió linaje con personas muy importantes de civilizaciones antiguas, pero hay algo muy particular con los individuos de ojos azules y es que, aunque hayan nacido en diferentes partes del mundo, todos comparten el inicio de su árbol genealógico.

Parece imposible de creer, pero esta información corresponde a un estudio publicado por la Universidad de Copenhague y realizado por un grupo de investigadores dirigidos por el genetista danés Hans Eiberg.



En este análisis, se tomó como base los datos albergados en el Copenhagen Family Bank, un registro genético que lleva a cabo el Departamento de Medicina Celular y Molecular de la Universidad de Copenhague.



A partir de allí se adquirió el registro de tres generaciones de personas con ascendencia danesa. Los investigadores escogieron las familias con miembros de ojos azules y marrones; y excluyeron a individuos que tenían manchas marrones, azules o verdes en el iris.



De esta selección se obtuvo que 45 familias tienen al menos un integrante con ojos marrones y que 55 estaban conformadas solamente por personas de ojos azules.

Angelina Jolie, actriz de Hollyood, tiene ojos azules. Foto: Tolga Akmen. AFP

¿Qué se obtuvo de la evaluación?

Cuando se hizo una investigación más a fondo sobre el material genético de estos linajes se descubrió que el rasgo de los ojos azules se obtuvo a partir de una mutación de un gen llamado OCA2, el cual hace que los iris tengan un color oscuro.



Tal como lo explica Eiberg, el OCA2 es el compuesto encargado de codificar la proteína B, la cual actúa en la segregación de melanina en el cuerpo, la sustancia que le da pigmento y color a los ojos, cabello y piel.



El genetista argumenta que “la clave está en un gen” para determinar el resultado del estudio. El OCA2 puede disminuir o aumentar la segregación de melanina y refleja colores que están en el espectro marrón.



Esto quiere decir que una persona de ojos color miel, gris o verdes tienen el gen OCA2, pero su producción de melanina es más baja que una persona de ojos color marrón.



Los ojos marrones los produce un gen llamado OCA2. Foto: iStock

Sin embargo, los ojos azules no se generan por una baja producción de melanina, sino que influye un gen diferente llamado HERC2 y el cual apaga por completo las funciones de OCA2. Cabe aclarar que el HERC2 es una mutación que no produce ningún daño a la salud.



“No es una mutación positiva ni negativa y no reduce ni aumenta las posibilidades de supervivencia”, argumenta el genetista en el informe.



Por otro lado, el gen HERC2 surgió de una alteración genética ocurrida durante la etapa del Neolítico, entre 6 mil y 10 mil años atrás. Es decir que, antes de este periodo, todos los seres humanos tenían ojos marrones.



Se dice que el primer hombre en la tierra que desarrolló esta mutación vivió hace aproximadamente 6 mil años, que es cuando inicia la cadena genealógica de todas las personas con ojos azules.

El gen HERC2 se desarrolló en el Neolítico. Foto: iStock

Ancestro en común

Después de que nace el primer humano con ojos azules en el mundo, se empieza a crear su descendencia que transmite este gen a sus próximas generaciones: "Dado que es un gen recesivo, no fue hasta varias generaciones después cuando nació una persona con los ojos azules”.



Este linaje trascendió y se fue transmitiendo cuando los humanos migraron desde África a Europa, lo cual explica porque este es un rasgo característico de las personas provenientes del continente.



Así mismo, quienes portaban el gen emigraron a diferentes partes del mundo como al norte y sur de América, por lo que empezaron a nacer aún más personas con ojos azules en varios continentes, aunque solo el 10 % de la población mundial tiene esta característica.

