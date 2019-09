¿Ocurrirá un impacto con un asteroide este 3 de Octubre?

Varias han sido las noticias que por diferentes medios anuncian un inminente impacto con un asteroide el próximo jueves 3 de Octubre.



El asteroide, clasificado como 2007 FT3, ha sido el más reciente protagonista de noticias catastróficas, en las que lamentablemente la información es incorrecta y amarillista.

El asteroide 2007 FT3 tiene un tamaño que oscila entre los 270 y los 341 metros, esto debido a su forma irregular.



A pesar de tratarse de un objeto denominado PHA (asteroide potencialmente peligroso por sus siglas en inglés), la verdad es que es probable que el asteroide FT3 2007 pase la Tierra a una distancia tan grande que incluso los grandes telescopios profesionales no podrán observarlo durante el mes de octubre.



¿Qué tan lejos estará este asteroide en su punto más cercano a la Tierra?



Las estimaciones preliminares indican que 2007 FT3 pasará, el 3 de octubre de 2019, a casi 360 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. ¡Son muchos millones de kilómetros, una distancia enorme! Haga cuentas: la Luna está a una distancia promedio de 384.400 kilómetros.



El asteroide 2007 FT3 se descubrió el 20 de marzo del año 2007. Su observación fue corta, registrándose por tan solo 14 registros durante 1.2 días.



Luego de este periodo de tiempo, se volvió demasiado débil para observar, desapareciendo nuevamente en las profundidades del espacio.



Debido a que se observó durante tan poco tiempo, hay incertidumbres en sus parámetros orbitales.



Ese tipo de incertidumbres para un asteroide recientemente observado u observado brevemente, es normal.



El que este asteroide esté en la tabla de “objetos riesgosos” no implica que realmente vaya a impactar a la Tierra.



Para tener una idea de qué tan lejos está y el riesgo que representa, revisaremos los siguientes números con más detalle: 0.00015% de probabilidad de impacto en la Tierra, que en otras palabras quiere decir: 1 en 670,000 probabilidades de impacto.



Mejor dicho, la probabilidad de que el asteroide falle al impactar con la Tierra este 3 de octubre es del 99.99985%



Como dato curioso, vale la pena resaltar que a este mismo asteroide se le acusó de protagonizar senda catástrofe en el año 2013… y no pasó nada.



Al igual que no va a pasar nada la próxima semana.



David Tovar

Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología GCPA / Universidad Nacional de Colombia

@planetovar