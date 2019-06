Océanos y recursos hidrobiológicos en la cumbre de la Misión de Sabios

Durante la primer cumbre de la Misión de Sabios celebrada entre el 10 y 11 de Junio de 2019, en el Parque Explora, en Medellín, los ocho focos temáticos presentaron sus propuestas en educación, un avance de sus reflexiones para la implementación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación así como sus perspectivas en proyectos emblemáticos.

Todos los focos están de acuerdo con la necesidad de reformas educativas en primaria, secundaria, universitaria y a lo largo de la vida, en procura de una formación más crítica y activa mediante la mejora constante de los contextos, contenidos y métodos educativos, además de adecuarlos a las realidades regionales y modernizando el sistema en consonancia con las nuevas tecnologías. La necesidad de museos de ciencia que incentiven el descubrimiento de saberes y culturas es además una de las recomendaciones concretas en apoyo a la educación.



Dentro del foco temático ‘Océanos y Recursos Hidrobiológicos’ detectamos que se hace necesaria la implementación de tecnología de vanguardia para fortalecer la capacidad instalada en la investigación de las ciencias marinas y acuáticas. No tenemos ni estamos tomando datos dónde los desafíos ambientales y económicos los necesitan.

Los mares, ríos y humedales son los ecosistemas más amenazados del planeta mientras ofrecen un sinnúmero de oportunidades para la bioeconomía. El diagnóstico lleva naturalmente a la necesidad de entender que el territorio colombiano tiene un área marina y dulceacuícola muy grande, en donde la necesidad de investigar la biota en aguas subterráneas y el Océano profundo está en mora en Colombia.



Luego de nuestro primer foro de mayo en Cali sobre la región Pacífica, no es clara la visión de desarrollo para el mar y los recursos hidrobiológicos cuando su riqueza ambiental y natural deben ser el eje fundamental para el desarrollo de las regiones. En nuestra agenda aún esta realizar un gran foro nacional sobre el agua y visitar diferentes regiones como la Amazonía, Orinoquía y el Caribe. Los insumos de las comunidades serán fundamentales para tener recomendaciones acertadas.



En el segundo día de cumbre, presentamos una forma de asegurar que los datos obtenidos con recursos públicos sean de libre acceso. Lo importante es que esta información esté disponible en un formato accesible no solamente a los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, sino a todos los ciudadanos. La utilización de los datos de investigación y monitoreo ha sido un paso fundamental hacia el desarrollo de las naciones.



Durante la cumbre nos sentimos respaldados por un gobierno muy comprometido, en cabeza de la Vicepresidente, de la Ministra de Educación, el Director de Colciencias, quienes desde la primera fila no dejaron de tomar apuntes y hacer pertinentes



intervenciones participando de manera activa en el debate académico, a lo largo de los dos días. El Parque Explora fue el lugar ideal para la reunión, un recordatorio de lo que podemos ser capaces de hacer los colombianos cuando nos lo proponemos. Un punto muy alto de la cumbre fue sin duda la intervención de Orlando Ayala, miembro del foco en ‘Tecnologías convergentes, nano, info y cogno, industrias 4.0.’, quien presentó el ecosistema lógico ideal para gerenciar el impacto de las recomendaciones de la misión y, aún más importante, de invitarnos al reto de posicionar a Colombia en el puesto 25 en PIB per cápita para el 2030 (hoy somos el puesto 86). Creo que esta sería la mejor apuesta por la prosperidad de los colombianos.



JUAN ARMANDO SÁNCHEZ, Ph.D.

​Misión de Sabios 2019, Foco Temático ‘Océanos y recursos Hidrobiológicos’

Profesor titular, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

@biommar