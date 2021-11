Así se vio el eclipse parcial de Luna desde el Observatorio de la UNAL

En este eclipse parcial, que sería el penúltimo fenómeno astronómico del año y que se pudo apreciar en Colombia y en toda América, la Luna entró a la región más oscura de la sombra terrestre (conocido como la umbra).



Estudiantes y miembros del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), estuvieron reunidos en el campus universitario capturando las mejores imágenes del eclipse, mediante telescopios y cámaras especializadas.



Con un panorama despejado hacia el occidente, el eclipse se pudo observar con binoculares, telescopios y a simple vista, ya que por no ser nocivo, no se requirió ningún tipo de protección.



“Las imágenes se obtuvieron con el telescopio Celestron CGEPro 11 en la Cúpula B del Observatorio, y con la cámara Nikon D5600”, señaló el profesor Giovanni Pinzón.



“La curvatura de la trayectoria de la sombra y la aparente rotación del disco de la Luna se debe a la rotación de la Tierra. Durante este eclipse lunar parcial, la sombra de la Tierra cubre solo partes de la Luna, como se ve desde Bogotá. No hay otros lugares en la Tierra donde la Luna aparezca completamente cubierta durante este evento”, asegura el profesor Germán Puerta, de la UNAL.

Observacón del eclipse de esta madrugada desde el Observatorio Astronómico Nacional en Bogotá. Foto: Observatorio Astronómico Nacional

El grupo de estudiantes y docentes de la Universidad lograron registrar el eclipse parcial lunar desde las 2:18 de la madrugada hasta las 4:30, momento en que la Luna ya se encontraba muy cerca al horizonte occidental, dificultando su avistamiento.



El 2021 finalizará con otro eclipse total de Sol el 4 de diciembre, uno de los eventos astronómicos más esperados, donde la Luna bloquea completamente la luz del Sol generando oscuridad. Sin embargo, solo será visible en su totalidad en algunas zonas remotas, como la Antártida, el Atlántico Sur y el extremo sur de África.



Para el próximo año se prevén otros dos fenómenos astronómicos que podrán ser vistos desde Bogotá; serían dos eclipses totales de Luna, el primero entre el 15 y 26 de mayo y segundo el 8 de noviembre.





