Escandalosos e inclusive ‘patológicos’, pues pusieron a temblar los cimientos de las matemáticas en donde se supone que todo está construido sobre la base de la razón, los números irracionales son abordados por el matemático Jorge Calero y el físico Bartolo Luque, director editorial de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas, que hoy presenta su tercera entrega con El Tiempo.



(Le puede interesar: 'Algún día las máquinas tendrán conciencia y mundo emocional interior')

Pero, ojo: que sean irracionales no significa que no tengan o impliquen raciocinio, que sean irrazonables. Así lo describen los autores del libro Números irracionales. Un escándalo en el corazón de las matemáticas, para quienes “la palabra ‘racional’ no hace referencia a la razón, sino a la ratio, es decir, el cociente de números enteros; por tanto, la palabra ‘irracional’ se refiere a la ausencia de dicha relación”.

Facebook Twitter Linkedin

Grandes Ideas de la Matemáticas circula semanalmente con EL TIEMPO todos los miércoles. Foto: Particular

No obstante, se habla del origen de las matemáticas a partir de la escuela pitagórica (siglo V a. C. ) e, inclusive, se dice que Pitágoras alcanzó el estatus de celebridad. El descubrimiento de los números irracionales supuso para él y para los integrantes de su hermandad –que, como relatan Luque y Calero, parecía más una secta religiosa que una escuela del pensamiento– una afrenta directa.



(Puede interesarle: El infinito: ¿es un viaje o un destino?).



“Se referían a números enteros o a cocientes de números enteros porque tienen desarrollos decimales finitos, y cuando vieron que había números que no se podían representar como tales porque tenían desarrollos infinitos, pues toda una filosofía que sustentaba a su manera de ver al mundo se vino abajo y eso fue un cisma”, explica Luque.



“Y es lo que trata el tercer libro de la colección: describiendo el cisma importante dentro de las matemáticas a través de los números irracionales”, agrega el coautor de Números irracionales. Un escándalo en el corazón de las matemáticas, el tercer ejemplar de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas, que llega hoy con El Tiempo por $ 24.900 en almacenes de cadena, librerías o con su vendedor de confianza.



La colección también estará disponible en la tienda virtual tienda.eltiempo.com/matemáticas.



PILAR BOLÍVAR

Para EL TIEMPO