La respuesta del nuevo Minciencias ante acusaciones de plagio

Con la designación de Tito Crissien Borrero como nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación se volvió a hacer eco del sonado caso de plagio que el año pasado salpicó a varias Instituciones de Educación Superior, entre las que se encontraba la Universidad de la Costa, en la que el nuevo jefe de esta cartera se desempeña como rector.



Este hecho no pasó desapercibido para los miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, quienes expidieron un comunicado a la opinión pública rechazando esta designación por la participación de Crissien en el plagio de documentos académicos, caso del que el nuevo ministro se defiende.



En diálogo con EL TIEMPO, Crissien Borrero señaló que no existe ningún plagio comprobado en la actualidad que lo involucre. Afirmó que, por el contrario, su nombre y el de otros autores fue incluido sin autorización en unos artículos del profesor Amelec Viloria, que llevaron a la editorial Springer a presentar una nota de retractación, que aún se encuentra en su portal.



“En el momento en que nos envían las retractaciones es que nos damos cuenta de que fuimos incluidos varios autores sin nuestra autorización”, dijo Crissien, quien añadió que inmediatamente solicitó el retiro de su nombre de estas publicaciones presentando las pruebas pertinentes, un proceso que inició en septiembre del año pasado y que debido al caso omiso de la editorial, desencadenó el inicio de un proceso legal en contra de la entidad con la firma de abogados Boden Rechtsanwalte.



“No han dado la versión final, así que estoy esperando. No es un caso que está resuelto al 100 por ciento, pero ya está andando y tiene competencias legales, no demandas. Todavía hay que buscar una conciliación para que se retire mi nombre de todos estos artículos en los cuales me vi involucrado sin autorización”, manifestó a EL TIEMPO el nuevo ministro.



En su comunicado a la opinión pública, Crissien también se refiere al reporte que también se hizo el año pasado sobre un posible plagio en un artículo publicado en el 2015 en la revista Económicas de la Universidad de la Costa.



"Al revisar el caso se determina que en el artículo nunca se desconoce la paternidad intelectual del mismo, ya que se cita la fuente primaria en las referencias bibliográficas, por tanto no se constituye plagio”, aclara.



Un acercamiento a la comunidad científica

Ante las reacciones que despertó su nombramiento como nuevo ministro en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Crissien aclaró su respeto y admiración por el grupo de científicos, con quienes espera tener la oportunidad de trabajar desde la dirección de esta cartera, a donde llega en reemplazo de Mabel Torres.



En respuesta a su nominación a este cargo por parte del partido de 'la U', el ministro designado manifiesta que considera que esto se produjo porque reconocieron en él una hoja de vida con los perfiles técnicos necesarios para asumir el cargo.



“Voy a trabajar por el presidente Iván Duque, por el Gobierno y el país, ese es mi principal compromiso y hay que tenerlo claro”, aseguró. Desde su gestión espera apostarle a una ejecución más eficiente y eficaz de los recursos del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, que considera que están represados.



“Hay unas convocatorias que hay que abrir próximamente para que las universidades, centros de investigación y las gobernaciones de todas las regiones del país presenten proyectos que podamos ejecutar, sobre todo en estos momentos que necesitamos una reactivación económica y más empleo y formación para los jóvenes”, dijo.



Precisamente aseguró que quiere ser el ministro de los jóvenes y desarrollar proyectos de ciencia encaminados al desarrollo de nuevas tecnologías y a la innovación como opciones de proyecto de vida para ellos a través de la formación de jóvenes investigadores, jóvenes innovadores y articulando los procesos de ciencia con los colegios del país.

