El barco que envió una advertencia de iceberg al Titanic antes de que el transatlántico se hundiera, y que fue hundido durante la I Guerra Mundial, ha sido identificado en el Mar de Irlanda.



En 1912, el buque de vapor mercante SS Mesaba cruzaba el Atlántico y envió un mensaje de advertencia por radio al Titanic. El mensaje fue recibido, pero nunca llegó al puente. Más tarde esa noche, el gran navío supuestamente insumergible chocó contra un iceberg y se hundió en su viaje inaugural, cobrando 1.500 vidas y convirtiéndose en el naufragio más infame del mundo.



El SS Mesaba continuó como barco mercante durante los siguientes seis años antes de ser torpedeado mientras estaba en un convoy en 1918.



Usando un sonar multihaz de última generación, los investigadores de la Universidad de Bangor finalmente pudieron identificar positivamente los restos del naufragio y revelaron su posición por primera vez.



Para el arqueólogo marino, el sonar multihaz tiene el potencial de ser tan impactante como lo fue el uso de la fotografía aérea para la arqueología del paisaje. El sonar multihaz permite el mapeo del lecho marino con tal detalle que los detalles de la superestructura pueden revelarse en las imágenes del sonar.



El SS Mesaba fue uno de los 273 naufragios que yacen en 7.500 millas cuadradas del Mar de Irlanda, que fueron escaneados y cotejados con la base de datos de naufragios de la Oficina Hidrográfica del Reino Unido y otras fuentes.



Se pensaba que 101 naufragios no estaban identificados, pero el número de naufragios identificados recientemente era mucho mayor, ya que muchos, incluido el SS Mesaba, habían sido identificados erróneamente en el pasado.



Los detalles de todos los naufragios se publicaron en un nuevo libro, Echoes from the Deep, de la doctora Innes McCartney de la Universidad de Bangor, realizado mientras estaba en la Universidad de Bournemouth. "Los resultados del trabajo descrito en el libro han validado la técnica multidisciplinaria empleada y es un 'cambio de juego' para la arqueología marina", dijo en un comunicado.



EUROPA PRESS

