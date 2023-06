La masturbación no es exclusiva de los seres humanos, de hecho es una práctica muy común en el reino animal, especialmente entre los primates.

Aunque a menudo es considerado un comportamiento patológico o resultado de la excitación sexual, un estudio encabezado por la investigadora Matilda Brindle, del Departamento de Antropología de la University College London, reveló que podría tratarse de un acto antiguo y con propósito evolutivo.

Los resultados del estudio publicado en la revista ‘Proceedings of the Royal Society B’ arrojaron que la masturbación es un rasgo muy antiguo dentro del orden de los primates que se remonta a millones de años atrás y posee una marcada señal filogenética.



“Lo que podemos decir es que este comportamiento estaba presente hace unos 40 millones de años, en el ancestro común de todos los monos y simios. No es que algunas especies despertaron un día y empezaron a hacerlo. Este es un rasgo antiguo y evolucionado”, señaló Brindle, de acuerdo con ‘The Guardian’.

El propósito evolutivo de la masturbación estuvo impulsado por varias teorías. Una de ellas es la de la selección postcopulatoria, que sugiere que la autoestimulación sexual puede beneficiar a la fecundación al aumentar la excitación antes del sexo.

Los beneficios de la masturbación en primates podrían exceder la excitación sexual. Foto: iStock

“Esta puede ser una táctica particularmente útil para los machos de bajo rango que probablemente sean interrumpidos durante la cópula, ayudándolos a eyacular más rápido”, detalla el estudio.



Sumado a lo anterior, la masturbación podría ayudar a los machos a deshacerse de los espermatozoides viejos para solamente dejar el semen fresco y, que por su calidad, puede resultar más efectivo en el apareamiento.



Otra hipótesis planteada es la de la evitación de patógenos, por medio de la cual se establece que la masturbación reduce el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, en tanto si se hace después del sexo puede limpiar el tracto genital.

Si bien la investigación dio luces de la evolución de la autoestimulación sexual en los machos, no pudo hacer lo mismo con las hembras. Para evaluar este tema se necesitan más datos, indicaron los investigadores.

Una idea inicial apunta a que la masturbación antes del sexo en las primates hembras podría hacer que su sistema reproductor se vuelva más hospitalario con el esperma de la pareja elegida. Sin embargo, este es un tema que aún se encuentra puesto sobre la mesa.

La masturbación es una práctica muy común y, según los expertos, saludable. Foto: iStock

Para llegar a estas conclusiones, los científicos recolectaron información de casi 400 fuentes, incluidas 246 publicaciones y 150 respuestas a cuestionarios y comunicaciones personales de primatólogos y cuidadores de zoológico.



De acuerdo con Brindle, los hallazgos contribuyen a indagar y conocer más acerca de una práctica que, aunque es muy común en el reino animal, no ha logrado ser comprendida del todo.



“Este es un comportamiento tan común en todo el reino animal que me parece absolutamente desconcertante que nadie lo haya investigado antes. Para las personas que piensan que la masturbación está mal o que no es natural de alguna manera, este es un comportamiento perfectamente natural. Es parte de nuestro repertorio saludable de conductas sexuales”, indicó la investigadora líder del estudio.



Recientemente, una iniciativa de la Universidad de Lethbridge reveló que los macacos hembras y machos hacen uso de herramientas de piedra para darse placer. A esta conclusión se llegó luego de examinar registros de video de 2016 y 2019.

