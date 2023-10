Nueva especie: así era el gigantesco dinosaurio saurópodo descubierto en España

La paleontología es la ciencia que estudia fósiles para descubrir, entender y caracterizar formas de vida antiguas y el medio ambiente en el que habitaban. Su principal tema de estudio son los cambios del medio ambiente con el tiempo, pero uno de los temas favoritos de los entusiastas de esta disciplina es el de los dinosaurios.



Y para la alegría de los aficionados, en los últimos días de septiembre se han presentado avances en el conocimiento de los reptiles gigantes que, según se rumora, se extinguieron tras el impacto de un meteorito con el planeta.

En la localidad de Morella, España, fue confirmada hace apenas una semana una nueva especie de dinosaurio saurópodo, y sería una de las más grandes de las que se tiene registro. Se le dice 'saurópodo' a los dinosaurios herbívoros con el cuello largo.

Según National Geographic España, los científicos le han puesto a la nueva especie ‘Garumbatitan morellensis’, y lo clasificaron dentro del grupo de titanosaurios, que contiene algunos de los dinosaurios más grandes que han existido, como el ‘Titanosaurus colberti’ o el ‘Titanosaurus rahioliensis’.



Se estima que el garumbatitan morellensis podía alcanzar los 25 metros de longitud y los 11 de altura, cálculo que se ha hecho a partir del fémur encontrado, y la comparación de su medida con la del de otros titanosaurios.



Explican los investigadores que la nueva especie habría habitado la península ibérica hace aproximadamente 122 millones de años, durante el periodo Cretácico Temprano.

Cabe recordar que, según National Geographic, los restos fosilizados fueron encontrados hace más de diez años, entre 2005 y 2008, en el yacimiento de Sant Antoni de la Vespa. Desde ese momento fueron estudiados por un grupo conjunto de investigadores del Grupo de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), y del Instituto Dom Luis de la Universidad de Lisboa (Portugal).



No fue hasta el 2023, no obstante, que los estudios permitieron concluir y confirmar la existencia de una nueva especie. Los resultados fueron publicados en la revista ‘Zoological Journal of the Linnean Society’.

2021: Encuentran un embrión de dinosaurio, fosilizado cuando iba a salir de su cascarón

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

