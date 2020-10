México anuncia creación de Agencia espacial Latinoamericana

El Gobierno mexicano firmó este viernes un compromiso con Argentina para crear la

Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe (ALCE) al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).



Lea también: Vea el impresionante timelapse de una supernova captado por el Hubble

Aunque aún no hay fecha de arranque, la declaración firmada entre el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Sola, y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, representa el primer paso para que la región tenga su propio proyecto

espacial.



"Es muy claro, marcar esta declaración no como el fin de un camino, sino como el principio de una nueva etapa en América Latina. Y vamos a demostrar que sí lo vamos a hacer, que sí podemos tener un desarrollo tecnológico propio cada vez más efectivo", manifestó Ebrard. México asumió en enero la presidencia de la Celac, como sucesor de Bolivia, con la intención de fortalecerla como el "más poderoso" instrumento de cooperación de la región, aseguró entonces el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



De interés: ¿Por qué será especial la luna llena de Halloween?



La Celac promueve la integración de sus 33 países latinoamericanos y caribeños miembros tras su fundación hace 10 años en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano. Ebrard justificó el éxito del organismo y el futuro del proyecto con base en el ejemplo del acuerdo que México y Argentina anunciaron en agosto para producir la vacuna contra la COVID-19 de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, una vez aprobada la fase 3 del ensayo clínico.



"En esencia es no resignarnos a ser casi un continente, diría yo, con un rol secundario en ninguna parte, aspiramos a tener un rol más relevante en favor de nuestros pueblos, y eso es lo que significa el compromiso y la resolución", aseveró Ebrard.



También: Proponen una explicación no biológica para la fosfina en Venus



En el evento virtual también participaron Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia (Unal).



También estuvieron Salvador Landeros, director general de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Asimismo, Jorge Arganis Díaz, titular de la Secretaría mexicana de Comunicaciones y Transporte (SCT), defendió la inversión en el espacio como una ambición longeva de Latinoamérica.



El funcionario indicó que colocar satélites podría mejorar la vida cotidiana de las personas al mejorar las telecomunicaciones, el monitoreo ambiental, el transporte, el pronóstico del tiempo y la telemedicina.



"Son muchos los rezagos que tenemos en América Latina y el Caribe. Sin embargo, en la actualidad el tema de las telecomunicaciones constituye una variable determinante en el bienestar", manifestó el secretario.



Efe

Más noticias de Ciencia

EE. UU. desarrollará cohete nuclear para misiones militares a la LunaLa misión Solar Orbiter hace públicos sus primeros resultados