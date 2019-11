La Nasa bautiza al objeto más lejano visitado por una nave humana

La Nasa informó, este martes, que decidió bautizar como Arrokoth al objeto más lejano que ha sobrevolado una nave especial construida por la humanidad.

El nombre proviene de un término de las tribus nativas americanas, significa 'cielo' en el idioma Powhatan y designa a un cuerpo del cinturón de Kuiper que hasta ahora era conocido como 2014 MU69 o Ultima Thule.



De esta forma, la agencia espacial estadounidense rinde un homenaje al sobrevuelo que, a comienzos de este año, hizo la nave New Horizons de Arrokoth, que se encuentra a más de 4 mil millones de kilómetros de la Tierra.



Para hacerlo, la Nasa contó con el consentimiento de los ancianos y representantes de la tribu Powhatan. Posteriormente, la agencia propuso el nombre a la Unión Astronómica Internacional y al Centro de Planetas Menores, la autoridad internacional para nombrar a los objetos del Cinturón de Kuiper.



El nombre fue anunciado este martes en una ceremonia en la sede de la Nasa en Washington, D.C.



"El nombre Arrokoth refleja la inspiración de mirar al cielo y preguntarse acerca de las estrellas y mundos más allá del nuestro", dijo, en un comunicado, Alan Stern, investigador principal de New Horizons del Southwest Research Institute, Boulder, Colorado.



"Ese deseo de aprender está en el corazón de la misión New Horizons. Nos sentimos honrados de unirnos con la comunidad Powhatan y la gente de Maryland en esta celebración de descubrimiento", agregó el científico.



Arrokoth es uno de los miles de pequeños mundos helados conocidos en el Cinturón de Kuiper, la vasta "tercera zona" del sistema solar más allá de los planetas terrestres internos y los planetas externos gigantes de gas.



El objeto Fue descubierto en 2014 por un equipo de New Horizons, que incluía a Marc Buie, del Southwest Research Institute, utilizando el poderoso telescopio espacial Hubble.



