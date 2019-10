¿Por qué el Nobel de física de este año está rodeado de polémica?

La Academia de Ciencias Sueca dio, este martes, una noticia que los científicos planetarios venían esperando desde hacía bastante tiempo: el premio Nobel de física reconocería, finalmente, a una investigación relacionada con exoplanetas.



En su edición 2019, el galardón, que otorga nueve millones de coronas (equivalentes a 910.000 dólares) se lo repartieron tres científicos: por un lado, el teórico estadounidense James Peebles, por sus contribuciones “a nuestra comprensión de cómo evolucionó el universo después del 'Big Bang'”, según indicó el comité del premio.



(Le puede interesar: Peebles, Mayor y Queloz ganan el Premio Nobel de Física)

Por el otro, y es aquí donde surge la controversia, la Academia destacó a los astrónomos suizos Michel Mayor y Didier Queloz, quienes, de acuerdo con el Nobel “exploraron nuestros vecindarios cósmicos en búsqueda de planetas desconocidos y cuyos descubrimientos han cambiado para siempre nuestras concepciones del mundo".



(También lea: Los estudios que ganaron el premio Nobel de Medicina)



Es precisamente en la selección de Mayor y Queloz que hay quienes consideran que la Academia tomó una decisión polémica, pues la investigación de los suizos, publicada en 1995, no fue la primera en considerar la existencia de otros sistemas planetarios similares al nuestro.



La investigación de Mayor y Queloz fue publicada el 23 de noviembre de 1995 en la revista Nature bajo el título ‘Un acompañante de la masa de Júpiter en una estrella de tipo solar’.



En el estudio, los investigadores infieren, a partir de las variaciones en la velocidad radial de la estrella, la existencia de un planeta gaseoso a apenas ocho millones de kilómetros (menor que la que separa a nuestro Sol de Mercurio, el primer planeta del Sistema Solar) de la estrella 51 Pegasi,



Sin embargo, tres años antes, en 1992, otra investigación, también en Nature, planteaba la posibilidad real de que en el universo existieran otros sistemas solares. Así lo explica el astrofísico Santiago Vargas, profesor del Observatorio Astronómico Nacional.



Dicho artículo, titulado ‘Un sistema planetario alrededor del pulsar PSR1257+2’, utilizó observaciones del radiotelescopio de Arecibo (Puerto Rico) para explorar la existencia de una estrella de neutrones (también conocidas como púlsares) no con uno, sino con varios planetas acompañándola.



Dicho planeta, según los autores de la investigación (el polaco Aleksander Wolszczan y el canadiense Dale Frail), se había formado alrededor de la estrella a partir de los restos de la explosión de una supernova.

En aquel momento el trabajo no tuvo tanto revuelo porque era un tanto exótico imaginar planetas en este escenario, es decir girando alrededor de un púlsar, una estrella moribunda... FACEBOOK

TWITTER

“En aquel momento el trabajo no tuvo tanto revuelo porque era un tanto exótico imaginar planetas en este escenario, es decir girando alrededor de un púlsar, una estrella moribunda producto de la explosión de una supernova, conocidos ahora como planetas de púlsar”, asegura Vargas.



De hecho, agrega Vargas, incluso antes ya había tímidas investigaciones observacionales que daban luces sobre la posibilidad de planetas orbitando alrededor de otros cuerpos en el universo.



Por ejemplo, un estudio –otra vez en Nature- de 1989, planteaba la presencia de un “acompañante no visto” orbitando a una enana marrón, también conocidas como estrellas fallidas.



Por su parte, Jorge Zuluaga, profesor del programa de astronomía de la Universidad de Antioquia y quien se ha dedicado a investigaciones relacionadas con exoplanetas, cree que el premio a Mayor y Queloz es merecido, principalmente porque los anteriores estudios “no eran concluyentes”.



De acuerdo con Zuluaga, la primera evidencia de la existencia de exoplanetas se obtuvo en 1917, cuando se observó el espectro de una enana blanca muy contaminada con elementos que son poco comunes en las atmósferas de las estrellas y que se concentran, en su lugar, en los planetas a su alrededor.



"En aquel tiempo, no se consideró este descubrimiento como una evidencia de planetas”, asegura Zuluaga, quien agrega que “hoy se han observado varias enanas blancas igual de contaminadas y de las que no hay duda se tragaron a sus pequeños ‘planeticas’”.





Sobre el hallazgo de 1992, Zuluaga afirma que “hoy sabemos que esos planetas alrededor de cadáveres estelares son, con seguridad, producto de la nube que sigue a la muerte estelar, razón por la cual no se les considera sistemas planetarios similares al Sistema Solar".



“Los descubrimientos decisivos fueron realizado en 1995 por Geoffrey Marcy, Paul Butler, Didier Queloz y Michael Mayor. Es posible que Marcy y Butler hayan hecho primero su descubrimiento, pero Queloz y Mayor lo anunciaron primero en la literatura especializada y se consideran, por tanto, los primeros en detectar el primer exoplaneta alrededor de una estrella ‘normal’ (en particular una de tipo solar)”.



“Por esta razón, me da bastante pesar que Marcy y Butler queden por fuera, a pesar de merecer también el reconocimiento. Marcy estuvo implicado en unos escándalos de acoso sexual que lo dejaron fuera de competencia hace un par de años. Pero Butler podría haber sido reconocido, en nombre de su equipo.



REDACCIÓN CIENCIA