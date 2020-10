Nobel de Física para tres exploradores de agujeros negros

El Premio Nobel de Física 2020 fue compartido por los científicos Roger Penrose, por descubrir que "la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la Teoría General de la Relatividad", y Reinhard Genzel y a Andrea Ghez, "por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia".

Penrose es un físico matemático británico y profesor emérito de Matemáticas de la Universidad de Oxford. Es reconocido por su trabajo en física matemática, en particular por sus contribuciones a la teoría de la relatividad general y a la cosmología.



Reinhard Genzel trabaja en la Universidad de Berkeley y el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, mientras Andrea Ghez investiga desde la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles).

Uno de los fenómenos más exóticos del universo

Los galardonados comparten el Premio Nobel de Física, que entrega la Academia de Ciencias de Suecia a estos científicos por sus descubrimientos sobre uno de los fenómenos más exóticos del universo, el agujero negro.



Roger Penrose demostró que la teoría general de la relatividad conduce a la formación de agujeros negros, mientras que Reinhard Genzel y Andrea Ghez descubrieron que un objeto invisible y extremadamente pesado gobierna las órbitas de las estrellas en el centro de nuestra galaxia.



Un agujero negro supermasivo es la única explicación conocida actualmente.



Según el comunicado de la Academia de Ciencias de Suecia, Roger Penrose utilizó ingeniosos métodos matemáticos en su demostración de que los agujeros negros son una consecuencia directa de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein.



El mismo Einstein no creía que los agujeros negros, esos monstruos superpesados que capturan todo lo que entra en ellos -incluso la luz, de ahí su nombre-, realmente existieran.



En enero de 1965, diez años después de la muerte de Einstein, Roger Penrose demostró que los agujeros negros realmente se pueden formar y los describió en detalle: en su corazón, esconden una singularidad en la que cesan todas las leyes conocidas de la naturaleza.



Su artículo innovador todavía se considera la contribución más importante a la teoría general de la relatividad desde Einstein.



Reinhard Genzel y Andrea Ghez, por su parte, lideran cada uno un grupo de astrónomos que, desde principios de la década de 1990, se ha centrado en una región llamada Sagitario A * en el centro de nuestra galaxia, donde las órbitas de las estrellas más brillantes más cercanas al centro de la Vía Láctea se han cartografiado con una precisión cada vez mayor.



Las mediciones de estos dos grupos concuerdan, y ambos encontraron un objeto invisible extremadamente pesado que tira del revoltijo de estrellas, haciéndolas correr a velocidades vertiginosas. Alrededor de cuatro millones de masas solares se agrupan en una región no mayor que nuestro sistema solar.



Usando los telescopios más grandes del mundo, Genzel y Ghez desarrollaron métodos para ver a través de las enormes nubes de gas y polvo interestelar hasta el centro de la Vía Láctea.



Extendiendo los límites de la tecnología, perfeccionaron nuevas técnicas para compensar las distorsiones causadas por la atmósfera terrestre, construyeron instrumentos únicos y se comprometieron con la investigación a largo plazo.



Su trabajo pionero nos ha proporcionado la evidencia más convincente hasta ahora de un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea.



"Los descubrimientos de los galardonados de este año han abierto nuevos caminos en el estudio de objetos compactos y supermasivos. Pero estos objetos exóticos todavía plantean muchas preguntas que piden respuestas y motivan la investigación futura", dijo David Haviland, presidente del Comité Nobel de Física.



"No sólo preguntas sobre su estructura interna, sino también preguntas sobre cómo probar nuestra teoría de la gravedad en las condiciones extremas en las inmediaciones de un agujero negro", agregó,



Europa Press