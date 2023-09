El 14 de octubre ocurrirá el anticipado eclipse solar anular, el fenómeno en que la luna se posiciona entre la tierra y el sol y hace que la luz de la estrella se vea en forma de anillo.



(Lea también: Eclipse anular de sol: ¿cuáles son los horarios para verlo en Colombia?).



El fenómeno será visible en su totalidad desde muchas ciudades de Estados Unidos y algunos sectores de Latinoamérica. En el caso de Colombia, se podrá ver al sol en forma de anillo desde el Valle del Cauca, el sur del Chocó y el norte del Huila. Las otras ciudades del país también podrán observar el fenómeno de forma parcial.

Sin embargo, y para la alegría de los entusiastas de la astronomía, el eclipse solar anular no será el único evento natural que ocurrirá en octubre, pues, según lo reportó el Instituto Geográfico Nacional de España, el 28 de este mes también habrá un eclipse lunar.



Un eclipse lunar se da cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna, haciendo que la luz de la estrella, de manera completa o parcial, no llegue a nuestro satélite y lo haga ver de color rojizo. El eclipse del 28 de octubre será parcial, es decir que la luna no se oscurecerá por completo, sino solamente una fracción.

(De interés: Fechas de los eclipses de este 2023: ¿Desde qué lugares se podrán ver?).



Cabe aclarar, para decepción de algunos entusiastas de la astronomía, que el eclipse lunar no será visible desde Colombia, sino desde diversas regiones de Europa, África, Asia y Australia. No obstante, esto no hace menos sorprendente la casualidad de tener dos eclipses en menos de 15 días.

Facebook Twitter Linkedin

Así se verá el eclipse desde Madrid. Foto: Instituto Geográfico Nacional de España

Precauciones para el eclipse solar del 14 de octubre

En caso de que usted planee observar el eclipse anular solar que ocurrirá el 14 de octubre, es importante que siga las recomendaciones de seguridad que sugieren los científicos, entre ellos la Nasa, que ha lanzado un comunicado con las precauciones que los entusiastas deben tener en cuenta.



La Nasa advierte que un eclipse anular es parcial, y siempre deja pasar luz del sol, por lo que en ningún momento resulta seguro mirar directamente el fenómeno sin la protección ocular adecuada.



(Puede interesarle: ¿Cómo ver el eclipse anular de sol de manera segura? La Nasa lo explica).



Para este propósito, existen empresas especializadas que venden gafas o visores para eclipses, que son muy diferentes y mucho más seguras que cualquier tipo de gafas de sol, que por más oscuras que sean, no previenen las graves lesiones oculares que pueden causar los rayos de sol concentrados.



Por último, el comunicado aconseja fabricar su propio proyector estenopeico en caso de no encontrar un visor adecuado. Se trata de un artefacto que proyecta la imagen del sol en una superficie cercana por medio de un agujero muy pequeño.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en El Tiempo

'Estoy muy angustiada': el llanto de influencer a la que no le dura batería del iPhone

Recetas para preparar diferentes estilos de papas fritas

(Video) Montaron una discoteca debajo de un puente en Medellín: 'Bueno pa' la rumba'