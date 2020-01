'No aceptamos el menosprecio del método científico en el Minciencias'

Mediante un comunicado, la junta directiva de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Accefyn) se pronunció sobre el nombramiento de Mabel Torres como la primera ministra de Ciencia de Colombia.

En el documento, la Academia reconoce la decisión del Gobierno Nacional de haber constituido y apoyado la labor de la Misión de Sabios, y de haber promovido la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).



Señalan que las directrices impartidas por la Misión de Sabios para las políticas a seguir en este nuevo ministerio, “generan la mayor confianza para su consolidación y funcionamiento”.



Sin embargo, agregan, la Academia “recibe con mucha preocupación las recientes intervenciones de la Sra. Ministra de CTI en publicaciones, declaraciones y videos que han salido a la luz pública, así hayan sido matizadas en un comunicado publicado en la página web del Ministerio”.



Accefyn se refiere a una comunicación en la que Torres se defiende de los señalamientos asegurando que en su trayectoria como científica "ha cumplido con los procedimientos propios del método científico lo que incluye fases de observación, hipótesis y experimentación como lo prueban los documentos elaborados en los laboratorios en donde me he desempeñado como investigadora".



"Llevó más de 25 años realizando investigaciones en mi campo disciplinario. Como lo refleja mi CVLAC a lo largo de ese tiempo he publicado artículos en revistas nacionales y extranjeras. Varios de mis artículos académicos han sido publicados en revistas especializadas de México, Estados Unidos, Cuba, Ucrania y mi país: Colombia", explicaba la funcionaria.



Además, la jefa de la cartera agregaba que "durante estos años de experiencia he retroalimentado mi formación como científica con el análisis de los saberes ancestrales y otras formas de producción de conocimiento que me han brindado nuevas perspectivas para el entendimiento de los distintos retos que enfrentan el país y sus oportunidades".



La Academia, por su parte, dice que, por su carácter, no puede aceptar actitudes de menosprecio en relación con el método científico, de laxitud con los códigos éticos de experimentación científica, y de desdén por el proceso de publicación y revisión por pares”, señalan.



La declaración de la ministra incluye la defensa del trabajo que ha desarrollado como investigadora al estudio del hongo Ganoderma: "He venido trabajando en la investigación de las propiedades de los hongos y sus compuestos bioactivos para lo cual realicé sistemáticamente el perfil metabólico de más de 200 especímenes. He estudiado sobre técnicas para incrementar la concentración de los compuestos bioactivos y los posibles mecanismos de los efectos observados con el uso de extractos concentrados que milenariamente han sido usados en Asia".



"En ningún momento he planteado de manera simplista que esta especie sea la cura contra el cáncer", asegura la jefe de la cartera de Ciencia. "No he ofrecido un medicamento, ni muchos menos lo he comercializado. He observado rigurosamente los protocolos de ética establecidos para la experimentación científica en general y los que se aplican específicamente en mi campo disciplinario".



Accefyn hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y, en particular, al naciente Ministerio en tres sentidos:



En primer lugar, a “mantener los más altos estándares de excelencia en la aplicación del método científico como parte del proceso universal de producción de conocimiento, para garantizar el avance de la ciencia”.



Además, piden respetar rigurosamente los principios y códigos de ética establecidos en el método científico, en particular en relación con la experimentación con seres humanos y animales.



Por último, llaman a “defender la integridad del proceso de evaluación por pares como parte fundamental de la producción y divulgación del conocimiento científico, para garantizar el rigor, la seriedad y la pertinencia del avance de la ciencia”.



"El momento actual es decisivo en la puesta en funcionamiento del nuevo ministerio, tan importante para el desarrollo de la ciencia en el país. En ese sentido, Accefyn, como ente consultivo del Gobierno, presentó una lista de científicos idóneos para dirigir el Ministerio de CTI, la cual no fue tenida en cuenta", indican.



Accefyn reiteró la importancia del nacimiento del Ministerio, y la necesidad de adoptar las recomendaciones de la “Misión de Sabios” para comenzar a guiar sus acciones y garantizar su legitimidad; de lo contrario, se pondrán en grave riesgo los esfuerzos realizados hasta ahora.



Por último, la Academia manifestó su disposición para contribuir a la consolidación del Ministerio, en bien de la sociedad colombiana.







REDACCIÓN CIENCIA