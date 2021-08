Este domingo, niñas colombianas irán al Space Center de la Nasa

El próximo 22 de agosto, 31 niñas colombianas entre los 9 y los 15 años, en situación de vulnerabilidad, tendrán la oportunidad de prepararse e inspirarse en la instalaciones del Space Center de la Nasa, en Houston (Texas), gracias a la alianza firmada entre la Fundación colombiana She Is y el Space Center de la Nasa, un centro de aprendizaje científico y de exploración del espacio.



Lea también: ¿Cuánto recibirá Elon Musk por explorar Júpiter?

Facebook Twitter Linkedin

Annie Correa, Mafer Perez, Nadia Sánchez, Melissa Manrique y Zamally Valero, se benefician de esta alianza que busca impactar la vida de 31 niñas colombianas que viven en situación de vulnerabilidad. Foto: Fundación colombiana She Is

El programa Ella es Astronauta se desarrolló por cinco meses con clases virtuales previas a la inmersión, con componentes como meet & talk y webinars con astronautas y el CEO del Space Center, y speaker de alto impacto.



(También: Conozca cómo es Starship, el cohete más alto del mundo)



Las niñas que hacen parte de este programa habitan en territorios distantes de Colombia, como Putumayo, Chocó, Bolívar, Meta, Santander, Magdalena y Cundinamarca. Pese a las dificultades de conectividad, han encontrado la forma

para lograr completar con éxito la formación, caminando largos trayectos o con la ayuda de vecinos y amigos.



Esta primera misión, llamada Ella es, finalizará con una visita a la Nasa por cinco días, donde recibirán un plan de estudios. Realizarán actividades de formación, interactuarán con astronautas y tendrán su graduación en uno de los centros de aprendizaje en carreras Steam más grandes del mundo, el Space Center de la Nasa.



(Le puede interesar: Logo de la Nasa: descubra su significado)



En octubre de 2019, se firmó en Houston la alianza que impactaría a las niñas colombianas. El objetivo es empoderarlas, motivarlas e inspirarlas para que sean ícono y modelo de millones de niñas, pues serán las primeras niñas colombianas que asisten a un programa en esta organización mundial, hecho que marca la historia de nuestro país y de ellas según la Fundación She Is.



Este programa es desarrollado por primera vez entre la Fundación She Is y el Space Center de la Nasa y está apoyado por Ecopetrol, Fundación para la mujer Avon, Mastercard, ONU Mujeres, Fundación Bancolombia, Goya, Fundación Mujeres de Éxito, Institución Zoraida Cadavid, Gobernación de Santander y la Vicepresidencia de la República, que les realizará una despedida.



Las tripulantes llegarán a Houston, donde disfrutarán de su estadía utilizando dinámicas de liderazgo, motivación y teniendo encuentros con mujeres astronautas y del área, lo cual les permitirá ampliar su visión de vida. Así mismo, pondrán a prueba las habilidades, los conocimientos y las distintas formas de pensar cuando se debe trabajar en equipo, dar soluciones de una manera creativa y unida para lograr el éxito cuando está en riesgo la vida y se tienen que asumir responsabilidades.



A través de estas herramientas, también podrán incentivar a niñas y mujeres para que se interesen por estas ramas y áreas de inmersión, transformen su visión de vida y empoderen a más niñas, siendo multiplicadoras y voceras de oportunidades en sus territorios.



REDACCIÓN VIDA

Con información de Fundación She is

Más noticias relacionadas