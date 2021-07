Niñas colombianas irán al Space Center de la Nasa

31 niñas colombianas entre los 9 y 15 años en situación de vulnerabilidad tendrán la oportunidad de preparase e inspirarse en la Instalaciones del Space Center de la Nasa, en Houston, Texas, gracias a la alianza firmada entre la Fundación colombiana She Is y el Space Center de la Nasa Centro de aprendizaje científico y exploración del espacio que abre las puertas a las misiones de la Nasa).





El programa Ella es Astronauta con inmersión académica, se desarrolló por cinco meses con clases virtuales previas a la inmersión, con componentes como meet & talk y webinars con astronautas, CEO del Space Center y speaker de alto impacto.



Las niñas que hacen parte de este programa están en territorios distantes de Colombia, como Putumayo, Chocó, Bolívar, Meta, Santander, Magdalena y Cundinamarca. Pese a las dificultades de conectividad han encontrado las formas para lograr completar con éxito la formación caminando largos trayectos o con la ayuda de vecinos y amigos.



Esta primera misión llamada Ella es, finalizará con una visita a la Nasa por 5 días donde recibirán un currículo y plan de estudios. Realizarán actividades de formación, interactuarán con astronautas y tendrán su graduación en unos de los centros de aprendizaje en carreras Steam más grandes del mundo, el “Space Center de la Nasa".



En octubre de 2019, se firmó en Houston la alianza que impactaría a las niñas colombianas. El objetivo es empoderarlas, motivarlas e inspirarlas para que sean icono y modelo a seguir de millones de niñas, pues serán las primeras niñas colombianas que asisten a un programa en esta organización mundial que marca la historia de nuestro país y de ellas según la fundación She is.



Este programa es desarrollado por primera vez entre la Fundación She Is y el Space Center de la Nasa y está apoyado por Ecopetrol, Fundación para la mujer Avon, Mastercard, ONU mujeres, Fundación Bancolombia, Goya, Fundación Mujeres de Éxito, Institución Zoraida Cadavid, Gobernación de Santander y la Vicepresidencia de la República, que les realizará una despedida.



Las tripulantes llegarán Houston donde disfrutaran de su estadía utilizando dinámicas de liderazgo, motivación y teniendo encuentros con mujeres astronautas y del área que permiten ampliar su visión de vida. Así mismo, pondrán a prueba las habilidades, los conocimientos y las distintas formas de pensar cuando se debe de trabajar en equipo, dar soluciones de una manera creativa y unida para lograr el éxito cuando está en riesgo la vida y se tienen que asumir responsabilidades.



A través de estas herramientas también podrán incentivar en niñas y mujeres estas ramas y áreas de inmersión que transformen su visión de vida y empoderen a más niñas, siendo multiplicadoras y voceras de oportunidades en sus territorios.





REDACCIÓN VIDA

Con información de She is Fundation

